С сентября 2025 года всё изменится: сколько теперь будут платить автовладельцы и мигранты

Госдума рассмотрит повышение пошлин на права, ПТС и госзнаки с 2025 года

3:22 Your browser does not support the audio element. Общество

Кабинет министров РФ направил в Государственную думу проект закона, который предусматривает введение новых государственных пошлин для владельцев автомобилей и мигрантов, а также увеличение ряда уже существующих сборов.

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ здание госдумы рф

Об этом стало известно из данных, размещённых в базе нижней палаты парламента.

Согласно документу, с сентября 2025 года стоимость получения паспорта транспортного средства (ПТС) возрастёт с 800 до 1200 рублей, а внесение изменений в уже выданный документ обойдётся в 525 рублей вместо прежних 350. Значительно подорожает и оформление свидетельства о регистрации транспортного средства: бумажный вариант будет стоить 1500 рублей вместо 500, а пластиковый документ нового образца — 4500 рублей.

Для водителей также предусмотрены изменения: выдача национального водительского удостоверения на пластиковой основе подорожает с 2000 до 4000 рублей, а удостоверение нового поколения — с 3000 до 6000 рублей.

Международные водительские права станут дороже в два раза — их стоимость увеличится с 1600 до 3200 рублей. Кроме того, возрастут сборы за выдачу свидетельства о допуске транспорта к перевозке опасных грузов — с 1500 до 2250 рублей, а продление этого документа обойдётся в 1500 рублей вместо прежних 1000.

Изменения коснутся и стоимости государственных регистрационных знаков. Так, за выдачу знаков "Транзит" на металлической основе для автомобилей и прицепов придётся заплатить 2400 рублей вместо 1600, а за регистрационные знаки для автомобилей — 3000 рублей вместо 2000. Для мотоциклов и прицепов эта сумма увеличится с 1500 до 2250 рублей.

В законопроекте также предусмотрены новые сборы. Например, за внесение данных в единую автоматизированную систему технического осмотра при оформлении диагностической карты будет взиматься 500 рублей. Ещё одна новая пошлина — 15 тысяч рублей за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошкол установленным требованиям, что должно повысить ответственность таких учреждений.

Мигрантов также ждут дополнительные расходы. Вводится государственная пошлина за постановку на учёт по месту пребывания в размере 500 рублей, а за продление срока временного пребывания — 1000 рублей. Регистрация иностранного гражданина по месту жительства подорожает с 420 до 1000 рублей. Кроме того, за выдачу или переоформление патента мигранту придётся заплатить 4200 рублей, столько же будет стоить продление разрешения на работу. За выдачу дубликата разрешения или внесение в него изменений установлена плата в 2100 рублей.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года, но не ранее чем через месяц после его официального опубликования.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.

