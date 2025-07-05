Полные мужчины больше нравятся женщинам, уверены учёные

Мужчины с животиком больше нравятся женщинам, и вот почему

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

В эксперименте женщинам показали 15 черно-белых изображений мужчин с индексом массы тела (ИМТ) от 20,1 до 33,7, лица которых не было видно. Дамы должны были оценить изображения по шкале от 1 до 10.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Любовь

Китаянкам нравились мужчины с ИМТ 23,4, литовки — с ИМТ 23, а британки — с ИМТ 26,6. При этом нормальный индекс должен быть от 18,5 до 24,9.

Исследователи уверены, что уровень жира в организме связан с уровнем тестостерона. Мужчинам же нравятся более стройные женщины.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.