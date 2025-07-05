Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые лайфхаки для поддержания чистоты в ванной комнате
Словакия блокирует 18-й пакет санкций ЕС против России: конфликт интересов
Почему 10 000 шагов — миф: рекомендации по ходьбе для здоровья
Эксперты назвали 7 кроссоверов с серьёзными недостатками
Блогер инсценировал собственную смерть в Италии из-за 50 долларов
Необычные цветы для сада: как привлечь пчёл и насладиться цветением
Пляжи Франции пошли по скользкому пути: гостей встречают не только волны
Идеальные условия для растений: контроль температуры и влажности в теплице
Сыворотка больше не даёт сияния? Возможно, вы просто забыли про эти 3 правила

Полные мужчины больше нравятся женщинам, уверены учёные

Мужчины с животиком больше нравятся женщинам, и вот почему
0:47
Общество

В эксперименте женщинам показали 15 черно-белых изображений мужчин с индексом массы тела (ИМТ) от 20,1 до 33,7, лица которых не было видно. Дамы должны были оценить изображения по шкале от 1 до 10.

Любовь
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Любовь

Китаянкам нравились мужчины с ИМТ 23,4, литовки — с ИМТ 23, а британки — с ИМТ 26,6. При этом нормальный индекс должен быть от 18,5 до 24,9.

Исследователи уверены, что уровень жира в организме связан с уровнем тестостерона. Мужчинам же нравятся более стройные женщины.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Авто
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями Аудио 
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Авто
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф Аудио 
Сушёный лук уничтожен, но золото идёт: что происходит в торговле с Азербайджаном
Правда ТВ
Сушёный лук уничтожен, но золото идёт: что происходит в торговле с Азербайджаном Видео 
Популярное
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать

Откройте для себя мир ядовитых существ, обитающих в России! От клещей до гюрз — узнайте, чего бояться и как защитить себя на природе.

Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Почему 10-15 тысяч километров между заменами масла — это миф: узнайте правду
Секрет идеальной окрошки: добавляю этот ингредиент, и вкус становится неповторимым
Секрет идеальной окрошки: добавляю этот ингредиент, и вкус становится неповторимым
Последние материалы
Джефф Безос и Лорин Санчес: какой секрет скрывает их брачное соглашение
Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей
Астрономы в шоке: чёрная дыра переела и устроила космический фейерверк
Мужчины с животиком больше нравятся женщинам, и вот почему
Почему стоит собирать лаванду в 9 утра? Ответ удивит!
Три цветовых сочетания, которые изменят ваш дом
Мини-пекарни в деревнях: секрет дешёвого хлеба раскрыт
Россияне продолжают покупать японские автомобили: названы 5 популярных моделей
Роботы помогут искать пропавших детей: вот как в России начали использовать ИИ
Вход свободный: что скрывает замок Ардело на Опальском побережье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.