Полные мужчины больше нравятся женщинам, уверены учёные

В эксперименте женщинам показали 15 черно-белых изображений мужчин с индексом массы тела (ИМТ) от 20,1 до 33,7, лица которых не было видно. Дамы должны были оценить изображения по шкале от 1 до 10.
Китаянкам нравились мужчины с ИМТ 23,4, литовки — с ИМТ 23, а британки — с ИМТ 26,6. При этом нормальный индекс должен быть от 18,5 до 24,9.
Исследователи уверены, что уровень жира в организме связан с уровнем тестостерона. Мужчинам же нравятся более стройные женщины.
Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
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