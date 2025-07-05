Как защитить газон от автомобилистов? Эти лайфхаки сохранят его целым и невредимым

Эксперты рассказали, как спасти газон у дома от недобросовестных автомобилистов.
Первый способ — установка физических ограждений: полусфер, столбиков, клумб по периметру газона.
Однако самим их устанавливать не стоит. Это может нарушить нормы благоустройства.
Во вторых, если земля относится к общедомовой собственности, стоит принять решение об установке ограждений на общем собрании собственников очно или через официальную систему ГИС ЖКХ.
Если земля в государственной собственности, стоит пожаловаться в администрацию.
Как пожаловаться на неправильную парковку авто?
Прежде чем пожаловаться, нужно правильно зафиксировать факт правонарушения: сделайте фото машины с видимыми номерами и четким доказательством наезда на газон.
Писать заявление нужно в администрацию.
Кстати, размер штрафа устанавливают муниципалитеты.
Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений.
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