Беспроводные колонки и наушники Marshall, Sony и JBL оказались опасными

Эти популярные беспроводные колонки признали опасными

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Музыкальные колонки с поддержкой Bluetooth оказались уязвимы для атак, способных превратить беспроводную гарнитуру или колонку в инструмент аферистов.

Фото: 500px.com/photo by Sascha Kohlmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Девушка в наушниках

Они могут перехватить разговоры и звуки вокруг телефона, а также использовать его в качестве устройства для того, чтобы подслушивать.

Аферисты могут использовать для подключения к дивайсам чипы Airoha, которые устанавливаются в 29 моделях техники брендов: Beyerdynamic, Bose, Sony, Marshall, Jabra, JBL, Jlab, EarisMax, MoerLabs и Teufel.

Также есть риск перехвата соединения между телефоном и наушниками. Благодаря этому аферист может полноценно управлять телефоном в онлайн-режиме.

Уточнения

Му́зыка (от др.-греч. μουσική) — вид искусства, в котором определённым образом организованные звуки используются для создания некоторого сочетания формы, гармонии, мелодии, ритма или иного выразительного содержания.



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