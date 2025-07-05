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Беспроводные колонки и наушники Marshall, Sony и JBL оказались опасными

Эти популярные беспроводные колонки признали опасными
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Общество

Музыкальные колонки с поддержкой Bluetooth оказались уязвимы для атак, способных превратить беспроводную гарнитуру или колонку в инструмент аферистов.

Девушка в наушниках
Фото: 500px.com/photo by Sascha Kohlmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Девушка в наушниках

Они могут перехватить разговоры и звуки вокруг телефона, а также использовать его в качестве устройства для того, чтобы подслушивать.

Аферисты могут использовать для подключения к дивайсам чипы Airoha, которые устанавливаются в 29 моделях техники брендов: Beyerdynamic, Bose, Sony, Marshall, Jabra, JBL, Jlab, EarisMax, MoerLabs и Teufel.

Также есть риск перехвата соединения между телефоном и наушниками. Благодаря этому аферист может полноценно управлять телефоном в онлайн-режиме.

Уточнения

Му́зыка (от др.-греч. μουσική) — вид искусства, в котором определённым образом организованные звуки используются для создания некоторого сочетания формы, гармонии, мелодии, ритма или иного выразительного содержания.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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