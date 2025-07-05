Беспроводные колонки и наушники Marshall, Sony и JBL оказались опасными

Музыкальные колонки с поддержкой Bluetooth оказались уязвимы для атак, способных превратить беспроводную гарнитуру или колонку в инструмент аферистов.
Они могут перехватить разговоры и звуки вокруг телефона, а также использовать его в качестве устройства для того, чтобы подслушивать.
Аферисты могут использовать для подключения к дивайсам чипы Airoha, которые устанавливаются в 29 моделях техники брендов: Beyerdynamic, Bose, Sony, Marshall, Jabra, JBL, Jlab, EarisMax, MoerLabs и Teufel.
Также есть риск перехвата соединения между телефоном и наушниками. Благодаря этому аферист может полноценно управлять телефоном в онлайн-режиме.
Му́зыка (от др.-греч. μουσική) — вид искусства, в котором определённым образом организованные звуки используются для создания некоторого сочетания формы, гармонии, мелодии, ритма или иного выразительного содержания.
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