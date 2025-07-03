Фермер из Оверни нашёл 4 миллиарда, но у государства свои планы: как так вышло?

История о величайшей находке золота — и как она обернулась бедами для фермера

2:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Мишель Дюпон никогда не мечтал о богатстве. Жизнь фермера в горной Оверни была простой и предсказуемой: поля, скот, ручей, в котором он мыл руки после тяжёлого дня. Но однажды всё изменилось. Он заметил странное сияние в воде — блестящий, плотный кусок, оказавшийся самородком золота размером с грецкий орех. А за ним — ещё один. И ещё.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Золото

То, что начиналось как рядовое утро, обернулось величайшей находкой последних лет: на его земле находилось одно из крупнейших золотых месторождений во Франции. Оценка — четыре миллиарда евро. В течение недели его ферма превратилась в эпицентр событий. Геологи, чиновники, журналисты — все хотели прикоснуться к чуду, которое пресса окрестила "золотом Оверни".

Но сказка оборвалась внезапно.

Дюпон, как и большинство граждан, не знал одного нюанса: по французскому законодательству недра, включая все полезные ископаемые, не принадлежат владельцу земли. Даже если вы нашли золото у себя в огороде — это собственность государства. Компенсация за находку? Да, предусмотрена. Но символическая: 0,5% от стоимости. В случае Мишеля это означало — вместо 4 миллиардов он может рассчитывать максимум на 20 миллионов. И то — не сразу, пишет sfpdentalserviceversilia.it.

Государство тут же запретило любые работы на территории фермы. Начались экологические экспертизы, оценки ущерба для природы, инвентаризация культурного наследия. Землю Дюпона закрыли. Он больше не мог пахать, пасти скот или даже свободно пройтись по своим полям. Вся территория — под контролем. А деньги? Их нет. Счёт остался тем же, что и до золота.

Став символом невольного богатства, Мишель оказался в юридической ловушке. Пока власти размышляют, можно ли разрабатывать месторождение, он ждёт, не имея ни доступа к своей земле, ни реальной компенсации. Из простого фермера он на несколько дней превратился в героя новостей, а затем — в заложника законодательства.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.



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