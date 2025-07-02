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Отпуск с выгодой в 2026 году: в эти месяцы лучше планировать отдых

Общество

Для тех, кто думает в каких месяцах в 2026 году лучше планировать отпуск, эксперты дали несколько советов. В следующем году будет 118 выходных и праздничных дней, следует из производственного календаря, разработанного Минтрудом.

Календарь
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Календарь

Чтобы не страдать после отпуска от нехватки заработной платы, для отдыха нужно выбирать месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Об этом рассказал эксперт в области трудового права Олег Бабич. В 2026 году лучше выбрать апрель, июль или октябрь. В этих месяцах нет праздничных выходных, а сами месяцы "длинные".

Бабич добавил, что в середине весны, лета и осени больше всего рабочих дней, поэтому отпускные вы получите больше, сообщает KP. RU.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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