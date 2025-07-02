Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Борщевик: Опасности на каждом шагу — научитесь защищаться
Туристический бум в Греции: что ждёт 10 миллионов посетителей в этом сезоне?
Плохой сон? Узнайте 5 признаков, которые необходимо учитывать
Алла Пугачёва и Максим Галкин: безумие любви или тайный разрыв?
Водород из недр земли: 170 000 лет чистой энергии ждут открытия!
Европейское равноправие: в Дании будут призывать женщин в армию наравне с мужчинами
Как сэкономить на расчетах за электроэнергию: обратите внимание на свою посудомоечную машину
Тундра и мировая стоматология: как медведю установили коронку
Торговая война между США и ЕС: может ли 10% пошлина стать спасением?

Скоро жара: Вильфанд анонсировал резкий подъем температуры в Москве

Синоптики предсказывают летнее тепло: когда ждать устойчивых высоких температур?
1:21
Общество

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, рассказал, когда в Москве установится теплая летняя погода.

Летняя поездка
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Летняя поездка

На этой неделе, по его словам, ожидается кратковременное повышение температуры. Как отметил Вильфанд, июльская погода начнется послезавтра с выраженным повышением температуры, так как придет теплый воздух, который сформировался на юге, информирует сайт aif.ru.

Завтра будет переходной день с температурой 18-20 градусов, а в четверг ожидается значительное потепление: ночью температура составит 13-15 градусов, а днем — 24-26 градусов, по области даже до 27. В пятницу ночью температура поднимется до 15-17 градусов, а днем останется такой же, как в среду — 24-26 градусов.

Синоптик добавил, что кратковременный "температурный всплеск" продлится до пятницы, но затем снова похолодает.

В субботу и воскресенье температура составит около 20 градусов из-за антициклона, сказал он.

Только на следующей неделе, начиная с вторника, ожидается установление устойчивой теплой погоды с температурой около 25 градусов.

Уточнения

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации» (ФГБУ «Гидрометцентр России») — федеральное государственное бюджетное учреждение метеорологической службы Российской Федерации — России.
«Гидрометцентр России» является ведущим научно-исследовательским и оперативно-методическим учреждением Росгидромета в области гидрометеорологических прогнозов.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Туризм
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки" Аудио 
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Авто
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт Аудио 
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Экономика и бизнес
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана Аудио 
Популярное
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями

Знаете, почему двигатель "засыпает" после городских пробок? Рассказываем, как его "разбудить" за 3 минуты — и почему это продлевает жизнь мотору.

3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном Любовь Степушова Протесты, страхи и надежды: что думают болгары о переходе на евро Игорь Буккер Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Последние материалы
Плохой сон? Узнайте 5 признаков, которые необходимо учитывать
Алла Пугачёва и Максим Галкин: безумие любви или тайный разрыв?
Европейское равноправие: в Дании будут призывать женщин в армию наравне с мужчинами
Водород из недр земли: 170 000 лет чистой энергии ждут открытия!
Как сэкономить на расчетах за электроэнергию: обратите внимание на свою посудомоечную машину
Не тормоза подвели, а водитель: 5 ошибок, которые совершают даже осторожные в дождь
Тундра и мировая стоматология: как медведю установили коронку
Торговая война между США и ЕС: может ли 10% пошлина стать спасением?
С 1 сентября с домашним животным на пляж не попасть: тайные причины нового запрета МЧС
Роджер Федерер: десять секретов к состоянию в $1,3 миллиарда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.