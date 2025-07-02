Скоро жара: Вильфанд анонсировал резкий подъем температуры в Москве

Синоптики предсказывают летнее тепло: когда ждать устойчивых высоких температур?

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, рассказал, когда в Москве установится теплая летняя погода.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Летняя поездка

На этой неделе, по его словам, ожидается кратковременное повышение температуры. Как отметил Вильфанд, июльская погода начнется послезавтра с выраженным повышением температуры, так как придет теплый воздух, который сформировался на юге, информирует сайт aif.ru.

Завтра будет переходной день с температурой 18-20 градусов, а в четверг ожидается значительное потепление: ночью температура составит 13-15 градусов, а днем — 24-26 градусов, по области даже до 27. В пятницу ночью температура поднимется до 15-17 градусов, а днем останется такой же, как в среду — 24-26 градусов.

Синоптик добавил, что кратковременный "температурный всплеск" продлится до пятницы, но затем снова похолодает.

В субботу и воскресенье температура составит около 20 градусов из-за антициклона, сказал он.

Только на следующей неделе, начиная с вторника, ожидается установление устойчивой теплой погоды с температурой около 25 градусов.

Уточнения

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации» (ФГБУ «Гидрометцентр России») — федеральное государственное бюджетное учреждение метеорологической службы Российской Федерации — России.

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