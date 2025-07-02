Отдых почти 2 недели: Минтруда рассказало, как пройдут праздники в 2026 году

В Минтруда РФ рассказали, что россияне в 2026 году будут пять раз отдыхать по три дня подряд.
Выходные будут в феврале, в марте, дважды в мае и один раз в июне.
В ноябре будет один выходной день. А 31 декабря начнутся новые новогодние праздники.
Благодаря переносу праздничных дней получится оптимально распределить время труда и отдыха.
Кстати, новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го года.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России) — федеральный орган исполнительной власти.
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