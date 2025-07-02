Отдых почти 2 недели: Минтруда рассказало, как пройдут праздники в 2026 году

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

В Минтруда РФ рассказали, что россияне в 2026 году будут пять раз отдыхать по три дня подряд.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ праздник за городом

Выходные будут в феврале, в марте, дважды в мае и один раз в июне.

В ноябре будет один выходной день. А 31 декабря начнутся новые новогодние праздники.

Благодаря переносу праздничных дней получится оптимально распределить время труда и отдыха.

Кстати, новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го года.

Уточнения

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России) — федеральный орган исполнительной власти.



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