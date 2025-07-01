Вредно ли одиночество? Учёные развеяли еще один популярный миф

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Канадские учёные считают, что чувство одиночества, которое называют почти "новой эпидемией", у пожилых людей не повышает риск смерти.

Фото: Все дело в любви, flickr.com by Кандида Перформа, flickr.com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пара пожилых людей

Они просмотрели историй болезни более 380 тысяч человек старше 65 лет. Оказалось, риск смерти у людей, чувствующих себя одинокими, был даже ниже, чем у тех, кто одиночества не испытывал.

Ученые отметили, что даже если одиночество и не убивает пожилых людей, то делает их жизнь не такой полноценной и очень негативно влияет на психическое здоровье.

Уточнения

Одино́чество — состояние одинокого человека. Состояние и ощущение человека, находящегося в условиях коммуникативной изоляции от других людей, разрыва социальных связей, отсутствия значимого для него общения.



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