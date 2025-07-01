Дороже золота: ФАС заинтересовалась новой строчкой прибыли аэропорта Пулково

Депутат Государственной Думы, возглавляющий комитет по информационной политике, Сергей Боярский, направил запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой разобраться, не нарушает ли аэропорт "Пулково" антимонопольное законодательство.

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ здание госдумы рф

Поводом для обращения стало введение платы за пользование курительными комнатами в размере 500 рублей за одно посещение.

Как ранее сообщили РИА Новости представители компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом "Пулково" в Санкт-Петербурге, с 30 июня доступ в зоны для курения стал платным. Стоимость одного визита составляет 500 рублей, что вызвало широкий общественный резонанс.

В своём обращении к руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, которое имеется в распоряжении журналистов, Боярский указал, что в СМИ активно обсуждается ситуация с организацией в аэропорту исключительно платных мест для курения без предоставления бесплатной альтернативы. Депутат подчеркнул, что такая практика может противоречить нормам антимонопольного законодательства, и попросил провести соответствующую проверку.

Уточнения

Международный аэропорт Пу́лково — международный аэропорт, имеющий статус федерального значения, располагающийся в 15 км от центра Санкт-Петербурга в Московском районе.

