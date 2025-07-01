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Поклонная гора объединила героев: 1 июля стало главным днем для российских ветеранов

5:18
Общество

В первый день июля на Поклонной горе в Москве состоялось значимое событие, приуроченное ко Дню ветеранов боевых действий.

День ветерана боевых действий
Фото: Пресс-служба Общероссийской организации ОФИЦЕРЫ РОССИИ
День ветерана боевых действий

Несмотря на то, что эта дата пока не закреплена официально на федеральном уровне, она уже давно стала народным праздником для всех, кто служил в "горячих точках" по всему миру — от Афганистана до Сирии, и от Чечни до Украины.

Именно здесь, у памятника Воинам-интернационалистам, традиционно собираются Герои России и Советского Союза, депутаты Госдумы, руководители ветеранских организаций и те, кто с оружием в руках защищал интересы страны с 1945 года.

Организаторами мероприятия выступили сразу несколько патриотических объединений: Общероссийская организация "ОФИЦЕРЫ РОССИИ", Московское городское отделение "Союз десантников" и Региональная общественная организация "Общество инвалидов войны в Афганистане "Московский Дом солдатского сердца".

И это не случайно — именно эти движения уже много лет объединяют людей, прошедших через локальные конфликты и боевые операции. В этом году на Поклонной горе можно было увидеть не только ветеранов Афганистана, Чечни или Сирии, но и тех, кто недавно вернулся из зоны специальной военной операции (СВО).

Собравшиеся вспоминали боевых товарищей, погибших в разных уголках планеты, и чествовали живых героев. Поздравления ветеранам направили руководители общественных организаций и представители власти. Сергей Липовой, председатель Президиума "ОФИЦЕРОВ РОССИИ", Герой России и генерал-майор, подчеркнул, что история этого праздника неразрывно связана с историей государства.

По его словам, после 1945 года произошло свыше 50 войн и локальных конфликтов, где российские военные выполняли свой долг, но официально признанными остаются лишь пять из них. Липовой призвал к тому, чтобы уравнять в правах всех ветеранов и наконец добиться официального статуса для 1 июля — Дня ветеранов боевых действий. Он напомнил, что "ОФИЦЕРЫ РОССИИ" уже более 10 лет ведут эту работу и за последние пять лет добились принятия соответствующих законов в 40 регионах страны.

Депутат Госдумы Сергей Миронов, возглавляющий фракцию "Справедливая Россия — За правду", также обратился к ветеранам с трогательным приветствием. Он выразил надежду, что уже к 1 июля 2026 года эта дата станет официальным праздником в России.

Миронов напомнил, что его фракция внесла законопроект, призванный устранить социальную несправедливость: сейчас многие ветераны боевых действий не могут получить полагающиеся им льготы лишь потому, что их командировки не признаны государством как участие в боевых действиях. Новый законопроект должен решить эту проблему и сделать социальную защиту воинов реальной и равной для всех.

Ярослав Нилов, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, поддержал Миронова и подчеркнул, что пришло время переписать закон "О ветеранах". По его словам, главная задача — дать удостоверения ветеранов боевых действий всем, кто был в "горячих точках", но до сих пор не признан официально.

Кроме того, Нилов пообещал решить и острый жилищный вопрос для ветеранов. Он выразил благодарность всем, кто защищал страну, и заверил, что федеральный закон о Дне ветеранов боевых действий будет принят в ближайшее время.

Александр Головашкин, Герой России и полковник, возглавляющий Совет по патриотическому воспитанию "ОФИЦЕРОВ РОССИИ", отметил, что 1 июля уже сейчас имеет огромное значение для ветеранов — это и признание их заслуг, и память о погибших товарищах. По его мнению, закрепление этой даты на федеральном уровне важно не только для самих ветеранов, но и для военно-патриотического воспитания молодежи. Он пожелал всем собравшимся здоровья, бодрости духа и выразил уверенность, что общими усилиями народный праздник станет официальным.

Помимо них с приветственными словами выступили председатель Московского городского отделения "Союз десантников" Андрей Пешков, член правления "Союза десантников" Дмитрий Прудников, директор Московского дома солдатского сердца Михаил Яшин и другие почетные гости. Их выступления были наполнены благодарностью к ветеранам и призывом продолжать борьбу за свои права.

После торжественного митинга участники мероприятия возложили венок и цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Минутой молчания почтили память тех, кто не вернулся из боевых командировок. Это молчание было особенно пронзительным — в нём была и скорбь, и гордость, и непоколебимая солидарность людей, прошедших через огонь и воду.

Уточнения

Покло́нная гора́ — срытый пологий холм в Западном административном округе Москвы, в районе Дорогомилово, находится между реками Сетунь и Филька.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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