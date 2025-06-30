Идеальное потомство: россияне рассказали, сколько детей хотят иметь

Россияне прошли опрос, в котором ответили, сколько в идеале должно быть детей в современной семье.
Почти половина из участником считают, что в семье должно быть двое детей.
Дело в том, что многодетная семья считается трудно реализуемой моделью, поэтому остаётся для многих мечтой.
Респонденты назвали факторы, от которых зависит количество детей: уровень доходов и общее состояние экономики.
34 процента женщин, когда речь шла о нежелании иметь детей, отмечали проблемы со здоровьем, которые могут осложнить беременность и плохо сказаться на ребенке, сообщает РБК.
Рожда́емость — демографический параметр, обычно определяемый как количество рождений за определённый период на 1000 жителей.
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