Холодный сюрприз от природы: как первый летний месяц преподнесет москвичам 'маюль'

Метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова озвучила прогноз на ближайшую неделю и назвала примерную температуру воздуха в первой декаде стартующего нового летнего месяца.
Первые июльские дни уличные термометры покажут скорее майскую температуру, чем летнюю. Как сейчас. "Маюль" - слово, подходящее для погоды на эту неделю. Май и июль вместе.
"Не очень часто встречается, что такой температурный режим, который соответствует концу мая, наблюдался бы в первых числах июля. Только первое число будет самым холодным днем, и холодные сутки будут, и с дождями различной интенсивности. А потом погода станет налаживаться", — говорит синоптик.
Налаживание погоды случится к пятому июля, считают метеорологи.
"Минимальная температура будет где-то в пределах 14-16 градусов в Москве, дневная температура — около 25 градусов. Приблизится к климатической норме", — делится прогнозами Татьяна Позднякова.
Судя по прогнозам, радоваться теплу долго не придётся. Следующая неделя первой декады июля, скорее всего, вновь начнётся с некомфортной температуры.
"Это пока что неофициальный прогноз, предварительные расчеты моделей. Они говорят, что в начале следующей пятидневки у нас возможно небольшое понижение температуры. Небольшая волна относительно прохладной погоды. Но, все-таки большую часть пятидневки температура в дневные часы будет приближаться к отметке плюс 25 градусов. Холодов ждать не приходится, хотя, и жары не прогнозируется в первой декаде июля", — вот такой ответ дала синоптик.
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