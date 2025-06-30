Код Достоевского: почему петербургская молодёжь плачет под песню Ой, мороз, мороз

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Системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потёмкина считает, что молодёжь соскучилась по душевности и искренности в музыке.

Фото: commons.wikimedia.org by El Pantera, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Надежда Кадышева

На празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге известную певицу, солистку ансамбля "Золотое кольцо" Надежду Кадышеву недавние старшеклассники встречают несмолкающими овациями. Прозвучавшие со сцены русские песни исполнительница поёт много лет. Но, кажется, только сейчас молодое поколение их расслышало. Подпевают, слова знают наизусть. Парадокс. Но объяснимый, считает эксперт.

"Наверное, у них с чем-то ассоциируются песни Кадышевой. С энергией, удалью. Русские песни — они же действительно зажигают, трогают. Вполне возможно, что исполнение Кадышевой как раз затронуло, как-то сейчас легло на душу", — говорит Татьяна Потёмкина.

По мнению собеседницы Pravda. Ru, в нашей жизни сейчас дефицит искренности. Всё, что её добавляет — обращает на себя внимание подростков.

"Это очень-очень искренний такой и душевно прожитый контент. И этого не хватает людям, — искренности и душевной прожитости. Это человеческие чувства, очень человеческие. Про то, что переживает каждый человек", — уверена психолог.

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