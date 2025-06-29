Лишний вес — низкая зарплата: вот почему полные работники получают меньше худых

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Учёные ВШЭ нашли прямую зависимость между весом и доходами. Оказалось, что люди с избыточным весом получают зарплату меньше, чем худые работники.

Фото: Wikimedia Commons by Yves Picq is licensed under Public domain ожирение, талия

Так, рост ИМТ на 1 пункт снижает зарплату в среднем на 4%, а увеличение индекса массы тела на 10% приводит к потере 9% заработка.

Учёные просмотрели данные 17 тысяч человек за период 2013–2022 года. Оказалось, что в России, как и во многих других странах, есть "весовая дискриминация".

Дело в том, что часто работодатели ассоциируют лишний вес с плохой продуктивностью.

ИМТ = вес (кг) / (рост (м))²;

1 пункт ИМТ — это увеличение полученного числа на 1.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.



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