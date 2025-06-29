Лишний вес — низкая зарплата: вот почему полные работники получают меньше худых

Учёные ВШЭ нашли прямую зависимость между весом и доходами. Оказалось, что люди с избыточным весом получают зарплату меньше, чем худые работники.
Так, рост ИМТ на 1 пункт снижает зарплату в среднем на 4%, а увеличение индекса массы тела на 10% приводит к потере 9% заработка.
Учёные просмотрели данные 17 тысяч человек за период 2013–2022 года. Оказалось, что в России, как и во многих других странах, есть "весовая дискриминация".
Дело в том, что часто работодатели ассоциируют лишний вес с плохой продуктивностью.
Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.