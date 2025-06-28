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Су Хо заменит Джамшута: рабочие из Северной Кореи покорили стройки в России

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Общество

Число строителей из Северной Кореи в России вырастет в три раза, к концу года достигнув 50 тысяч человек.

кран у многоэтажки в Новосибирске
Фото: https://commons.wikimedia.org by Centurion198, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
кран у многоэтажки в Новосибирске

Сейчас у нас в стране трудятся около 15 тысяч северокорейцев, а вот открытых заявок на них — свыше 150 тысяч.

Рабочие из КНДР могут стать новым трендом на стройках. Ими очень довольны: трудятся по 12-16 часов и имеют только один выходной.

Задействованы северокорейцы в основном на монолитных и фасадных работах, а также отделке внутренних помещений.

На Урале, где показатели по депортации мигрантов из Средней Азии бьют рекорды, говорят, что КНДР направляет в Россию самых опытных и профессиональных специалистов, которых у себя на родине считают ценными, пишет РИА Новости.

Они дисциплинированы, чистоплотны, работают быстро и качественно, не устраивают вечеринок.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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