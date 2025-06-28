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Земля бьётся в конвульсиях: нечто внутри нашей планеты готово разорвать ее

2:59
Общество

Африканский континент может ждать судьбоносное будущее: под его поверхностью происходят загадочные процессы, которые способны буквально разорвать материк на части. Исследователи обнаружили глубокие трещины в земной коре, которые указывают на необычную активность в недрах планеты.

Земля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Земля

По данным исследований, под землёй происходят ритмичные движения расплавленной породы, напоминающие пульсацию. Эти потоки горячей мантии поднимаются к поверхности, словно сердцебиение, создавая давление на тектонические плиты. Со временем, как предполагается, это давление приведёт к расколу континента и образованию нового океана.

Процесс этот, конечно, не мгновенный — он растянется на миллионы лет. Основное внимание учёных сосредоточено на рифтовых зонах, таких как регион Афар в Эфиопии, где уже сейчас можно наблюдать признаки грядущих изменений. Именно здесь были собраны данные, которые позволили выявить столь необычное поведение недр.

Руководитель исследования отметила, что мантия под Афаром не является однородной или неподвижной — она активно пульсирует, причём эти движения сопровождаются специфическими химическими особенностями.

По её словам, частично расплавленная мантия поднимается вверх через разломы в тектонических плитах, что играет ключевую роль в понимании связей между глубинными процессами и поверхностью Земли.

Для изучения этого феномена исследователи собрали образцы в районе Афара, где сходятся три тектонических разлома. Ранее уже предполагалось, что мантия расширяет земную кору, что в конечном итоге приведёт к появлению нового океанического бассейна, но механизм этого процесса оставался неясным. Чтобы разобраться, учёные сравнили собранные образцы с существующими моделями и данными, что позволило им составить представление о структуре мантийного шлейфа под поверхностью. В результате было установлено, что этот шлейф имеет асимметричную форму.

Один из участников исследования подчеркнул, что развитие глубинных мантийных потоков тесно связано с движением тектонических плит, расположенных выше. Он отметил, что это открытие важно для объяснения вулканической активности, сейсмических явлений и процессов, ведущих к распаду континентов. Также было установлено, что мантийные потоки могут проникать под основание плит, усиливая вулканическую активность в тех местах, где кора наиболее тонкая. В дальнейшем планируется изучить, как именно и с какой скоростью происходят эти движения под плитами.

Результаты исследования были опубликованы в статье, посвящённой мантийным потокам в районе Афара, в одном из ведущих научных журналов.

Уточнения

А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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