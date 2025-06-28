Новый уровень криминалистики: в России взлетели самые необычные экспертизы

1:47 Your browser does not support the audio element. Общество

В последние годы самыми востребованными видами исследований в области судебной экспертизы остаются автотехнические, товароведческие и почерковедческие анализы, сообщил в беседе с журналистами РИА Новости первый заместитель главы Минюста РФ Евгений Забарчук.

Фото: pxhere.com by Неизвестен, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Подписание документа

По его словам, в следующем году, как и в предыдущие два, наибольшую долю в общем объёме исследований составляли автотехнические, товароведческие, строительно-технические и почерковедческие экспертизы, занимая 33%, 16%, 11% и 6% соответственно.

Замминистра также обратил внимание на то, что из-за специфики задач, стоящих перед экспертами, такие направления, как взрывотехнические и взрывотехнологические исследования, проводятся значительно реже.

Он подчеркнул, что с развитием современных технологий всё большую популярность начинают приобретать портретные и фототехнические экспертизы, а также анализы изделий из стекла, керамики и объектов, связанных с почвенным происхождением.

Кроме того, в судебно-экспертных учреждениях, подведомственных Минюсту РФ, на сегодняшний день выполняются исследования по 34 различным направлениям, охватывающим 72 узкие специализации.

Замглавы ведомства отметил, что за последние годы интенсивность работы экспертов заметно возросла, а общий объём исследований в текущем году увеличился почти на 7% по сравнению с прошлым.

К слову, в России ежегодно 28 июня отмечается День судебного эксперта. Этот профессиональный праздник был учреждён в 2022 году по инициативе премьер-министра Михаила Мишустина.

Уточнения

Михаи́л Влади́мирович Мишу́стин — российский государственный и политический деятель, экономист.

