Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проверка двигателя без оборудования: достаточно одной детали
Фрукты убивают овощи: чем опасен этилен и почему яблоки и морковь нельзя держать вместе
Забытая ловушка для аллергии: этот элемент дома накапливает всё, что вы не видите
Не только для женщин: почему мужчины всё чаще идут на пилатес — и что они там действительно находят
Ваш крыжовник в опасности — как в июне защитить ягоды от тли и болезней
Они спасают любое утро: блины, которые готовятся быстрее, чем вы просыпаетесь
75-летний Ронни Макдауэлл перенёс микроинсульт: сын делится обнадёживающими новостями
Нефтяной гамбит Путина: Украина заставила мир отвернуться от себя
Виноват не стресс, а пузырёк: шампуни, которые вредят больше, чем помогают

Новый уровень криминалистики: в России взлетели самые необычные экспертизы

1:47
Общество

В последние годы самыми востребованными видами исследований в области судебной экспертизы остаются автотехнические, товароведческие и почерковедческие анализы, сообщил в беседе с журналистами РИА Новости первый заместитель главы Минюста РФ Евгений Забарчук.

Подписание документа
Фото: pxhere.com by Неизвестен, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Подписание документа

По его словам, в следующем году, как и в предыдущие два, наибольшую долю в общем объёме исследований составляли автотехнические, товароведческие, строительно-технические и почерковедческие экспертизы, занимая 33%, 16%, 11% и 6% соответственно.

Замминистра также обратил внимание на то, что из-за специфики задач, стоящих перед экспертами, такие направления, как взрывотехнические и взрывотехнологические исследования, проводятся значительно реже.

Он подчеркнул, что с развитием современных технологий всё большую популярность начинают приобретать портретные и фототехнические экспертизы, а также анализы изделий из стекла, керамики и объектов, связанных с почвенным происхождением.

Кроме того, в судебно-экспертных учреждениях, подведомственных Минюсту РФ, на сегодняшний день выполняются исследования по 34 различным направлениям, охватывающим 72 узкие специализации.

Замглавы ведомства отметил, что за последние годы интенсивность работы экспертов заметно возросла, а общий объём исследований в текущем году увеличился почти на 7% по сравнению с прошлым.

К слову, в России ежегодно 28 июня отмечается День судебного эксперта. Этот профессиональный праздник был учреждён в 2022 году по инициативе премьер-министра Михаила Мишустина.

Уточнения

Михаи́л Влади́мирович Мишу́стин — российский государственный и политический деятель, экономист. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов
Еда и рецепты
Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Домашние животные
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет Аудио 
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Домашние животные
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть Аудио 
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Последние материалы
Проверка двигателя без оборудования: достаточно одной детали
Фрукты убивают овощи: чем опасен этилен и почему яблоки и морковь нельзя держать вместе
Забытая ловушка для аллергии: этот элемент дома накапливает всё, что вы не видите
Не только для женщин: почему мужчины всё чаще идут на пилатес — и что они там действительно находят
Ваш крыжовник в опасности — как в июне защитить ягоды от тли и болезней
Они спасают любое утро: блины, которые готовятся быстрее, чем вы просыпаетесь
Новый уровень криминалистики: в России взлетели самые необычные экспертизы
75-летний Ронни Макдауэлл перенёс микроинсульт: сын делится обнадёживающими новостями
Нефтяной гамбит Путина: Украина заставила мир отвернуться от себя
Виноват не стресс, а пузырёк: шампуни, которые вредят больше, чем помогают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.