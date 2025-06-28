Фейковый психолог, игры, ЕГЭ: топ-4 схемы обмана детей в интернете

2:41 Your browser does not support the audio element. Общество

По данным управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, за первые пять месяцев 2025 года количество подростков, ставших жертвами кибермошенников, выросло на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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В ведомстве отметили, что злоумышленники всё чаще выбирают в качестве мишеней детей и подростков, хотя их конечной целью остаются финансовые средства родителей. Среди наиболее распространённых уловок, используемых преступниками, выделяются схемы с кодами авторизации, сделками по продаже или покупке игровых аккаунтов, предложениями "ответов" на ЕГЭ, распространением вредоносных программ и созданием фальшивых интернет-магазинов.

В МВД рассказали, что в одном из сценариев мошенники выдают себя за представителей образовательных учреждений, государственных органов или операторов связи, чтобы выманить у подростков данные во время звонков или переписки. Например, в последнее время активно используется образ фальшивого психолога, который предлагает ребёнку пройти тестирование.

После того как подросток регистрируется на поддельном сайте и передаёт код, мошенники имитируют атаку на портал "Госуслуги", подключая к схеме фальшивую техническую поддержку и даже лже-сотрудников правоохранительных органов.

Ещё один популярный способ обмана связан с поддельными сайтами, которые копируют интерфейс известных онлайн-игр. На таких ресурсах подросткам предлагают приобрести игровую валюту, персонажей или предметы по заниженной цене. После ввода данных банковской карты мошенники получают доступ к счёту, и ребёнок теряет все деньги. В некоторых случаях подростков убеждают использовать платёжные средства родителей для таких покупок.

Кроме того, в интернете активно распространяются предложения о продаже "настоящих" ответов и заданий к государственным экзаменам. Другой распространённый метод — отправка ссылок или файлов, содержащих вредоносное программное обеспечение, которое может украсть данные или заблокировать устройство.

Также в ведомстве обратили внимание на фальшивые интернет-магазины, которые создаются в мессенджерах и предлагают брендовую одежду, гаджеты или косметику. После получения предоплаты такие "продавцы" либо блокируют покупателя, либо присылают товар низкого качества, не возвращая деньги. Аккаунты таких магазинов, как правило, быстро исчезают.

Уточнения

Еди́ный госуда́рственный экза́мен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования.

