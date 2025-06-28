Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забытая ловушка для аллергии: этот элемент дома накапливает всё, что вы не видите
Не только для женщин: почему мужчины всё чаще идут на пилатес — и что они там действительно находят
Ваш крыжовник в опасности — как в июне защитить ягоды от тли и болезней
Они спасают любое утро: блины, которые готовятся быстрее, чем вы просыпаетесь
Новый уровень криминалистики: в России взлетели самые необычные экспертизы
75-летний Ронни Макдауэлл перенёс микроинсульт: сын делится обнадёживающими новостями
Нефтяной гамбит Путина: Украина заставила мир отвернуться от себя
Виноват не стресс, а пузырёк: шампуни, которые вредят больше, чем помогают
Тарифная ловушка: власти Молдавии обманывают граждан перед выборами

Работа на Украине теперь в счёт: Россия подписала важное решение

3:22
Общество

С 1 июля 2025 года в России начнёт действовать новый закон, который позволит учитывать периоды работы на территории Украины и ряда других регионов при расчёте страхового стажа для назначения пенсий, рассказал в беседе с РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, представляющий партию "Родина".

Внутренний паспорт гражданина России
Фото: commons.wikimedia.org by Rakoon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Внутренний паспорт гражданина России

По информации депутата, документ устанавливает особый порядок пенсионного обеспечения для россиян, которые в разные годы трудились на Украине, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Закон направлен на то, чтобы включить эти периоды в трудовой стаж при начислении или пересмотре страховых пенсий.

Однако он не будет применяться к тем, кто подпадает под действие других нормативных актов, например, к жителям Крыма и Севастополя, а также к гражданам, постоянно проживавшим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, чьи пенсии регулируются отдельными законами.

Как уточнил Журавлёв, в страховой стаж будут засчитываться периоды работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, в ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года, а в Запорожской и Херсонской областях — с 24 февраля по 31 декабря 2022 года. За каждый полный год работы в указанные периоды будет начисляться один индивидуальный пенсионный коэффициент, а за неполный год — пропорциональная часть, в зависимости от количества отработанных месяцев или дней.

Для подтверждения стажа гражданам потребуется предоставить документы от работодателей или государственных органов, включая те, что содержатся в выплатных делах. Если же такие документы отсутствуют, стаж может быть установлен решением специальной межведомственной комиссии в соответствии с действующим законодательством.

Журавлёв также отметил, что пересчёт уже назначенных пенсий будет производиться на основании заявления пенсионера и вступит в силу с первого числа месяца, следующего за подачей заявления. Приём заявлений начнётся в июне 2025 года, а подать их можно будет через многофункциональные центры, клиентские службы Социального фонда России, портал "Госуслуги" или мобильное приложение СберБанк Онлайн. При этом закон не распространяется на иностранных граждан, даже если они работали на указанных территориях.

Для тех, кто ранее получал пенсии или выплаты по местным законам ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, при расчёте российской страховой пенсии может быть учтён среднемесячный заработок за 2000-2001 годы или за другой подтверждённый период до 1 января 2002 года, если соответствующие данные есть в выплатных делах. По предварительным оценкам, новые правила могут затронуть сотни тысяч человек, добавил депутат.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит
Домашние животные
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит Аудио 
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Газ
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2" Аудио 
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Последние материалы
Забытая ловушка для аллергии: этот элемент дома накапливает всё, что вы не видите
Не только для женщин: почему мужчины всё чаще идут на пилатес — и что они там действительно находят
Ваш крыжовник в опасности — как в июне защитить ягоды от тли и болезней
Они спасают любое утро: блины, которые готовятся быстрее, чем вы просыпаетесь
Новый уровень криминалистики: в России взлетели самые необычные экспертизы
75-летний Ронни Макдауэлл перенёс микроинсульт: сын делится обнадёживающими новостями
Нефтяной гамбит Путина: Украина заставила мир отвернуться от себя
Виноват не стресс, а пузырёк: шампуни, которые вредят больше, чем помогают
Тарифная ловушка: власти Молдавии обманывают граждан перед выборами
Парфюм бодрит или утомляет — зависит от одного нюанса в составе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

IntersectionObserver) -->