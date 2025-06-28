Работа на Украине теперь в счёт: Россия подписала важное решение

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С 1 июля 2025 года в России начнёт действовать новый закон, который позволит учитывать периоды работы на территории Украины и ряда других регионов при расчёте страхового стажа для назначения пенсий, рассказал в беседе с РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, представляющий партию "Родина".

Фото: commons.wikimedia.org by Rakoon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Внутренний паспорт гражданина России

По информации депутата, документ устанавливает особый порядок пенсионного обеспечения для россиян, которые в разные годы трудились на Украине, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Закон направлен на то, чтобы включить эти периоды в трудовой стаж при начислении или пересмотре страховых пенсий.

Однако он не будет применяться к тем, кто подпадает под действие других нормативных актов, например, к жителям Крыма и Севастополя, а также к гражданам, постоянно проживавшим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, чьи пенсии регулируются отдельными законами.

Как уточнил Журавлёв, в страховой стаж будут засчитываться периоды работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, в ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года, а в Запорожской и Херсонской областях — с 24 февраля по 31 декабря 2022 года. За каждый полный год работы в указанные периоды будет начисляться один индивидуальный пенсионный коэффициент, а за неполный год — пропорциональная часть, в зависимости от количества отработанных месяцев или дней.

Для подтверждения стажа гражданам потребуется предоставить документы от работодателей или государственных органов, включая те, что содержатся в выплатных делах. Если же такие документы отсутствуют, стаж может быть установлен решением специальной межведомственной комиссии в соответствии с действующим законодательством.

Журавлёв также отметил, что пересчёт уже назначенных пенсий будет производиться на основании заявления пенсионера и вступит в силу с первого числа месяца, следующего за подачей заявления. Приём заявлений начнётся в июне 2025 года, а подать их можно будет через многофункциональные центры, клиентские службы Социального фонда России, портал "Госуслуги" или мобильное приложение СберБанк Онлайн. При этом закон не распространяется на иностранных граждан, даже если они работали на указанных территориях.

Для тех, кто ранее получал пенсии или выплаты по местным законам ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, при расчёте российской страховой пенсии может быть учтён среднемесячный заработок за 2000-2001 годы или за другой подтверждённый период до 1 января 2002 года, если соответствующие данные есть в выплатных делах. По предварительным оценкам, новые правила могут затронуть сотни тысяч человек, добавил депутат.

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