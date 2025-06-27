Мораторий на гражданство: единственный способ спасти Россию

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В Государственную Думу поступил проект закона, расширяющий перечень причин, по которым можно лишить приобретённого гражданства России. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Фото: flickr.com by Jorge Láscar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ госдума рф

Однако, как считают некоторые наблюдатели, эта мера, хотя и правильная, не решает проблему в полной мере. Всё чаще звучат предложения о введении временного запрета на выдачу гражданства, поскольку существующая система, по мнению критиков, не справляется с наплывом мигрантов и связанными с этим рисками. Об этом пишет Царьград.

Недавние события подтверждают масштаб проблемы. Так, в Калужской области были задержаны высокопоставленные сотрудники полиции, включая заместителя начальника регионального управления и руководителя уголовного розыска, по подозрению в содействии незаконной легализации около 50 тысяч мигрантов.

В Москве двое заместителей руководителя управления по вопросам миграции столичного главка МВД получили обвинительные приговоры за оформление фиктивных документов для иностранцев.

Аналогичные случаи зафиксированы и в других регионах: в столице руководство одного из отделов полиции осудили за легализацию более 2,4 тысячи выходцев из Средней Азии, а в Санкт-Петербурге местный житель организовал фиктивную регистрацию свыше 21 тысячи мигрантов, предположительно, при содействии сотрудников миграционных служб.

В Челябинской области задержали начальника районного отдела по вопросам миграции, который, по версии следствия, за взятки ускорял процесс получения гражданства для 62 иностранцев. В Карачаево-Черкесии под стражу заключили руководителя отдела иммиграционного контроля регионального МВД за незаконное оформление документов для 10 мигрантов.

Один из самых громких случаев произошёл в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где начальник управления по вопросам миграции был задержан за легализацию 100 тысяч иностранцев, среди которых были лица, ранее привлекавшиеся к ответственности за тяжкие преступления.

Проблема не ограничивается силовыми структурами. Регулярно выявляются нарушения в работе центров, проводящих языковые экзамены для мигрантов. Например, подобные случаи были зафиксированы в одном из ведущих вузов страны, что привело к реформированию системы тестирования, хотя преступления продолжают раскрываться.

Анализ ситуации показывает, что коррупционные схемы в сфере миграции приносят огромные доходы. Расследования СМИ раскрыли примерные расценки на рынке нелегальной легализации. Так, оформление вида на жительство обходится в сумму от 10 до 15 тысяч рублей за подготовку документов и от 50 до 100 тысяч рублей за их подачу и сопровождение.

Получение гражданства стоит ещё дороже: подготовка документов оценивается в 10-20 тысяч рублей, временная регистрация на два года — в 15-30 тысяч, а подача и сопровождение документов при наличии разрешения на временное проживание и вида на жительство — около 100 тысяч рублей. Полный цикл получения российского паспорта "с нуля" может стоить иностранцу более 200 тысяч рублей.

С 2015 года гражданство России получили 4,3 миллиона человек, из которых примерно половина — жители новых регионов страны, а большая часть остальных — выходцы из стран Средней Азии. По подсчётам, на таких сделках организаторы могли заработать миллиарды рублей. Несмотря на ужесточение контроля, в 2024 году гражданство получили ещё 209 тысяч иностранцев, что стало минимальным показателем за последние пять лет. Однако даже ради таких сумм многие участники схем готовы продолжать рисковать, о чём свидетельствуют регулярные задержания.

При этом, как отмечают критики, после громких судебных процессов над коррумпированными силовиками и их сообщниками не было предпринято масштабных мер по депортации тех, кто воспользовался незаконными услугами. Проверки легальности полученных паспортов практически не проводятся, а о массовом лишении гражданства речи не идёт.

На фоне этого вызывает тревогу рост преступности среди мигрантов. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что в первом квартале 2025 года число преступлений, совершённых иностранцами, увеличилось на 15%. Более половины тяжких и особо тяжких правонарушений связаны с наркотиками, а количество преступлений террористической направленности выросло в 2,7 раза. При этом статистика по преступлениям, совершённым "новыми россиянами", не ведётся.

Ещё одним тревожным фактом является то, что Россия входит в число стран, где гражданство по натурализации можно получить быстрее всего — в среднем за пять лет, что значительно меньше, чем во многих других государствах.

В этой связи всё чаще звучат предложения о введении временного моратория на выдачу гражданства, например, на год. За это время, как считают сторонники инициативы, можно провести тщательную проверку всех ранее выданных паспортов. Эту задачу могла бы взять на себя Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ, которую возглавляет Андрей Кикоть, ранее занимавший пост заместителя генерального прокурора и не замешанный в коррупционных схемах.

Пока не будет проведена масштабная чистка среди силовиков, чиновников и тех, кто незаконно получил гражданство, выдачу новых паспортов предлагается приостановить. При этом результаты проверок и антикоррупционных мер должны быть максимально прозрачными и доведены до общественности. Исключение из этого правила может быть сделано только в случаях, предусмотренных указом президента от 19 августа 2024 года, касающимся гуманитарной поддержки лиц, разделяющих традиционные российские ценности.

Без решительных шагов, включая мораторий и восстановление справедливости в отношении тех, кто получил гражданство незаконно, восстановить порядок в российских городах будет крайне сложно, считают сторонники ужесточения миграционной политики.

Уточнения

Вячесла́в Ви́кторович Воло́дин — российский государственный и политический деятель. Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, член Совета безопасности Российской Федерации с 5 октября 2016 года.

