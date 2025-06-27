Новые банковские продукты: социальные вклады станут доступны с 1 июля

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

С 1 июля в России поменяется ландшафт в сфере предоставления финансовых услуг.

Фото: unsplash.com by Vardan Papikyan is licensed under Free to use under the Unsplash License Рубли

"Для граждан будут доступны новые банковские продукты: социальный счет и социальный вклад", — рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Жанна Ивановская.

Социальные счета и вклады введут для граждан с доходом ниже прожиточного минимума, которые уже получают меры соцподдержки.

На остаток на счете каждый месяц будут начисляться проценты по самой высокой ставке, которая действует в банке для вкладов физлиц сроком от месяца до года включительно.

Детали:

Одно физическое лицо может открыть один социальный счет и один социальный вклад, при этом они могут быть в разных банках.

Вклад не может превышать 50 тыс. рублей

Пользоваться им можно будет год, но будет возможность продлить еще на год, если человек будет получать соцподдержку от государства, пишет KP. RU.

Кстати, онлайн-договоры можно будет оформить только на "Госуслугах" и подписать только электронной подписью.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.



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