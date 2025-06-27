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Новые банковские продукты: социальные вклады станут доступны с 1 июля

1:10
Общество

С 1 июля в России поменяется ландшафт в сфере предоставления финансовых услуг.

Рубли
Фото: unsplash.com by Vardan Papikyan is licensed under Free to use under the Unsplash License
Рубли

"Для граждан будут доступны новые банковские продукты: социальный счет и социальный вклад", — рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Жанна Ивановская.

Социальные счета и вклады введут для граждан с доходом ниже прожиточного минимума, которые уже получают меры соцподдержки.

На остаток на счете каждый месяц будут начисляться проценты по самой высокой ставке, которая действует в банке для вкладов физлиц сроком от месяца до года включительно.

Детали:

  • Одно физическое лицо может открыть один социальный счет и один социальный вклад, при этом они могут быть в разных банках.
  • Вклад не может превышать 50 тыс. рублей
  • Пользоваться им можно будет год, но будет возможность продлить еще на год, если человек будет получать соцподдержку от государства, пишет KP. RU.

Кстати, онлайн-договоры можно будет оформить только на "Госуслугах" и подписать только электронной подписью.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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