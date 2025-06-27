Новые банковские продукты: социальные вклады станут доступны с 1 июля

С 1 июля в России поменяется ландшафт в сфере предоставления финансовых услуг.
"Для граждан будут доступны новые банковские продукты: социальный счет и социальный вклад", — рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Жанна Ивановская.
Социальные счета и вклады введут для граждан с доходом ниже прожиточного минимума, которые уже получают меры соцподдержки.
На остаток на счете каждый месяц будут начисляться проценты по самой высокой ставке, которая действует в банке для вкладов физлиц сроком от месяца до года включительно.
Детали:
Кстати, онлайн-договоры можно будет оформить только на "Госуслугах" и подписать только электронной подписью.
Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.
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