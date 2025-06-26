Курс на нацбезопасность: список преступлений, после которых вы лишитесь гражданства РФ

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В Государственную думу поступил проект закона, направленный на расширение списка причин, по которым может быть аннулировано приобретённое гражданство России. Об этом 25 июня сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Об этом пишут Известия.

Фото: Личный архив by Афонина Анастасия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паспорт РФ

По его словам, предлагается дополнить перечень оснований для лишения гражданства такими действиями, как совершение насильственных преступлений сексуального характера, публичные призывы к террористической деятельности, а также сотрудничество с иностранными государствами, международными или зарубежными организациями, если это угрожает безопасности страны.

Кроме того, в обновлённый список могут войти такие нарушения, как содействие в реализации решений международных структур, в работе которых Россия не принимает участия, оказание помощи противникам в ущерб безопасности государства, распространение нацистской символики или атрибутики, публичные призывы к действиям, подрывающим безопасность страны, а также вмешательство в работу критически важной информационной инфраструктуры России.

Володин подчеркнул, что принятие данного документа позволит создать более последовательный и всесторонний механизм для прекращения гражданства, а также укрепить защиту национальной безопасности.

Уточнения

Вячесла́в Ви́кторович Воло́дин — российский государственный и политический деятель. Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, член Совета безопасности Российской Федерации с 5 октября 2016 года.

