Пристают и хватают за мягкие места: пикаперы нападают на женщин по заданию секс-коуча

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

В социальных сетях женщины стали публиковать множество видеороликов, которые стоили жертвами случайных "пикап-мастеров". Девушки жалуются и плачут на видео, часть — снимают ролики прямо из отделения полиции.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грустная женщина

На женщин нападали пикаперы по заданиям своих секс-коучей. Соцсетевой "наставник" Алекс Лесли дал задания для своих подписчиков — провел челлендж "30 девушек за 30 минут", в котором попросил своих "учеников" выйти на улицы города и знакомиться с девушками с целью быстро заняться с ними сексом.

Парни устроили массовые домогательства в разных районах столицы. Под предлогом "раскрепощения", мужчины трогают женщин за интимные места, предлагают уединиться и все это снимают на камеру. Одной из жертв стала 17-летняя москвичка. До изнасилований не дошло, но женщины жалуются на наглые приставания и хватания за разные части тела.

Теперь девушкам в соцсетях советуют брать с собой на прогулку перцовые баллончики. "Секс-тренер" заявил, что его подопечные "делали всё не так, как он просил".

Кстати, глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина призвала СК России наказать не только уличных пикаперов, но и тех, кто подталкивает их к домогательствам, пишет Life. Ru.

Уточнения

Пика́п (от англ. pick up) — разновидность деятельности, направленной на знакомство с целью соблазнения.



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