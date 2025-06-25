Вот что на самом деле заставляет нас купить лотерейный билет, даже когда нет шансов

1:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Нейропсихолог Светлана Колобова в интервью Pravda. Ru предположила, почему за последние годы число желающих попытать счастья с лотерейными билетами выросло на треть.

Фото: commons.wikimedia.org by elizaIO, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лотерея

Эксперты отмечают — лотерейные билеты стали покупать чаще. Честная статистика или рекламный трюк? В общем-то это неважно, говорит наша собеседница. Угадать заветные числа самые азартные пытались всегда. И тому есть объяснение.

"Это такой дофаминовый всплеск, когда мы ждем выигрыша: ведь надо подождать или сразу там затереть. Это все интересно, наш мозг радуется. Плюс отвлекает нас от рутины. У нас вообще такое отношение к историям успеха про простых людей, которые сорвали джек-пот, эти все наши прекрасные Золушки, это вообще прочно укоренилось. Мы это любим и примеряем на себя", — размышляет специалист.

Эмоции побеждают логику, мы уверены, что почти гении математики — сможем просчитать вероятную комбинацию. В реальности всё далеко не так, отмечает Светлана Колобова.

"Человек несколько раз проиграл в лотерею, ему кажется, что, наоборот, скоро повезёт. Плюс такие билеты покупают часто на почте, пока стоят в очереди, на кассе. Внезапно появляется такая идея: "Почему бы и нет? Мне должно повезти". Это иллюзия, которая всегда с нами", — уверена психолог.

И ещё важно помнить: при самом горячем желании выигрывать надо уметь вовремя остановиться.

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