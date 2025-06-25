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Сплетни носят положительный эффект: вот какую пользу от них нашли учёные

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Общество

Ученые из Нью-Мексико доказали, что сплетни о коллегах могут укреплять командный дух.

Офисные работники
Фото: commons.wikimedia.org by Wladimir Raizberg (WMDE), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Офисные работники

В эксперименте приняли участие студенты, работающие над групповыми проектами: люди, которые чаще слышали положительные отзывы о себе или коллегах, трудились активнее, а результаты были успешнее.

Однако негативные сплетни не влияли на уровень усилий в команде.

Учёные советуют чаще делать "комплименты" и поощрять сотрудников, хвалить друг друга. Это поможет снизить непродуктивные настроения в коллективе, сообщает KP. RU.

Уточнения

Нью-Ме́ксико (англ. New Mexico, американское произношение: [nuː ˈmeksɪkəʊ] ; исп. Nuevo México, [ˈnweβo ˈmexiko] ) — штат на юго-западе США, один из так называемых Горных штатов.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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