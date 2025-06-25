Мусор на лестничной площадке сулит штрафом: вот что грозит вашим соседям

Россиян могут привлечь к ответственности из-за плохой привычки оставлять мусор в подъезде.
По статье 8.2. КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления) могут назначить штраф 2-3 тысячи рублей.
При это этом при повторном нарушении в течение года — 3-5 тысяч.
Если ваш сосед регулярно оставляет мусор в подъезде, можно:
Важно наличие фото и видео доказательства, что мусор постоянно находится на площадке, сообщает KP. RU.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
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Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.