Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Огурцы сдают позиции на жаре: как прекратить этот позор и спасти плоды от желтизны
Цвет доски может спасти желудок: зачем нужны разные разделочные доски
Кто на самом деле вызывает депрессию: мозг раскрывает нового виновника
Уединение по-гречески: это место не найти на карте — и хорошо
Бессонница в слишком тёплую летнюю ночь: гениальные решения для тех, кто страдает от жары
Руки — главные враги микробов: почему мыть их важно каждый день — секреты здоровья и защиты
Тайны прошлого: Аврора Киба раскрыла правду о своих отношениях до встречи с Григорием Лепсом
Утренняя трель и вечерний свист: 5 птиц, которые наполняют июнь музыкой
Прощай, прыщи на спине: 5 шагов, чтобы очистить кожу быстро и без боли

Мусор на лестничной площадке сулит штрафом: вот что грозит вашим соседям

0:49
Общество

Россиян могут привлечь к ответственности из-за плохой привычки оставлять мусор в подъезде.

Домофон
Фото: Designed be Freepik by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Домофон

По статье 8.2. КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления) могут назначить штраф 2-3 тысячи рублей.

При это этом при повторном нарушении в течение года — 3-5 тысяч.

Если ваш сосед регулярно оставляет мусор в подъезде, можно:

  • Поговорить с ним;
  • Если разговоры не помогли, обратиться в УК. Нарушителю сделают объявление;
  • Если это не помогло, можно подать заявление в полицию или Роспотребнадзор.

Важно наличие фото и видео доказательства, что мусор постоянно находится на площадке, сообщает KP. RU.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Домашние животные
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий Аудио 
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Красота и стиль
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений Аудио 
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Авто
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж Аудио 
Популярное
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений

Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.

Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Последние материалы
Прощай, прыщи на спине: 5 шагов, чтобы очистить кожу быстро и без боли
В Россию без визы: для граждан каких стран откроются границы в 2025 году
Этот простой приём заставит усы клубники расти быстрее, чем когда-либо
Готовим быстро и вкусно: 2 идеальных салата с рисом для жаркой погоды
Принц Гарри пытается наладить отношения с семьёй: какой жест может всё изменить?
Лунная посадка, которая пошла не по плану: как японский модуль оставил свой след
В Россию приехал Chery Tiggo 7L с полным приводом: цены и характеристики
ЕС запретит торговлю угрями? Почему Японию это беспокоит
Овсянка на завтрак: польза и подводные камни популярного продукта — что нужно знать каждому
Лучшие аптечные кремы и бальзамы для тела, которые работают с первого применения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.