Мусор на лестничной площадке сулит штрафом: вот что грозит вашим соседям

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Россиян могут привлечь к ответственности из-за плохой привычки оставлять мусор в подъезде.

Фото: Designed be Freepik by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Домофон

По статье 8.2. КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления) могут назначить штраф 2-3 тысячи рублей.

При это этом при повторном нарушении в течение года — 3-5 тысяч.

Если ваш сосед регулярно оставляет мусор в подъезде, можно:

Поговорить с ним;

Если разговоры не помогли, обратиться в УК. Нарушителю сделают объявление;

Если это не помогло, можно подать заявление в полицию или Роспотребнадзор.

Важно наличие фото и видео доказательства, что мусор постоянно находится на площадке, сообщает KP. RU.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.



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