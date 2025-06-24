Сделай паузу: утраченная энергия вернётся очень быстро

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1:38
Общество

Эксперт по вопросам психологии Ирина Беннет дала определение понятию "отдых" и посоветовала всем обязательно "перезаряжаться".

Дачные работы
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дачные работы

"Вот отдохну скоро", "отдохнуть бы" — сетуем мы нередко. А когда есть свободное время- зачастую не знаем, чем себя занять. В итоге долгожданный отдых выходит совсем не отдыхом. А добавляет ещё больше усталости. Психолог Ирина Беннет рассказала, когда мы действительно отдыхаем.

"Отдых это восстановление уровня энергии до желаемого. Человек — как будто аккумулятор, как батарейка, которая может перезаряжаться. Иногда мы устаем, не можем заряжаться, у нас становится очень низкий уровень энергии. Задача отдыха — этот уровень энергии восстановить. Поэтому отдых должен исключать то, что забирает энергию, а включать в себя то, что восстанавливает и дает энергию", — считает специалист.

Уставший организм эксперт сравнила с обезвоживанием.

"Обезвоженный организм — мы начинаем чувствовать жажду. Организм подает нам сигналы, что нужно восполнить уровень воды в организме. То же самое с отдыхом. Если провести аналогию между физиологией человека и психологией, то очень становится понятно. При низком уровне энергии мы начинаем хотеть то, что может помочь нам восстановиться", — пояснила Ирина Беннет.

Рыбалка, чтение книг, дача, путешествие и даже ремонт в доме- в качестве отдыха подойдёт всё, после чего человек почувствует- пора за дела.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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