Инициатива о возвращении Волгограду его исторического названия - Сталинград — прозвучала из уст лидера КПРФ в ходе беседы с представителем Общественной службы новостей.
По мнению Геннадия Зюганова, этот шаг давно назрел, ведь именно под именем Сталинграда город вошёл в мировую историю как символ несгибаемой воли и героизма советского народа в период Великой Отечественной войны. Он считает, что переименование станет актом восстановления исторической справедливости.
Политик отметил, что слава Сталинграда известна далеко за пределами России. В качестве примера он привёл свой визит в Париж, где его поразило количество объектов, связанных с этим названием: кафе, набережная, бульвар. По его данным, во Франции насчитывается около 150 топонимов, которые увековечивают память о городе-герое.
На вопрос о том, что побуждает французов давать такие названия своим улицам и объектам, лидер КПРФ ответил, что это проявление благодарности за подвиг советского народа в Сталинградской битве, ставшей переломным моментом в войне.
Говоря о перспективах переименования, политик выразил уверенность, что процесс уже запущен. Он напомнил, что первый шаг в этом направлении сделан — местный аэропорт уже носит название "Сталинград". По его мнению, в ближайшем будущем и сам город на Волге может официально вернуть себе историческое имя, оставив "Волгоград" лишь в архивных документах.
Генна́дий Андре́евич Зюга́нов — советский и российский политический деятель.
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