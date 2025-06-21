27 миллионов свечей: Россия зажгла огонь памяти по погибшим

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В России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья 21-22 июня состоялась 17-я Международная мемориальная акция "Свеча памяти", посвященная событиям Великой Отечественной войны.

Фото: Пресс-служба Общероссийской организации ОФИЦЕРЫ РОССИИ Акция Свеча Памяти 2025

Это мероприятие стало символом не только скорби по миллионам погибших, но и гордости за народ, который смог выстоять и одержать победу в одном из самых тяжелых испытаний XX века.

Торжественный старт акции прошел в Москве, в стенах Елоховского Богоявленского кафедрального собора. Здесь были зажжены свечи в память о всех бывших республиках Советского Союза, городах-героях и городах воинской славы России, а также проведена поминальная служба.

Мероприятие объединяет представителей разных конфессий. Из Елоховского собора автоколонна, в которую вошли Герои Советского Союза и России, ветераны боевых действий, включая участников специальной военной операции, а также молодежь, отправилась к духовным центрам столицы — Соборной мечети и Мемориальной синагоге. После этого участники посетили памятные места в парке Победы на Поклонной горе.

В предыдущие годы акция охватывала разные регионы и страны. Так, в 2021 году представители Общероссийской организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ" передали Свечу памяти в Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". В 2022 году ветераны морской пехоты из Балтийска и Беларуси доставили символ акции в город-герой Тулу, передав его в Музей обороны города.

В 2023 году Свеча памяти была вручена музею Смоленска, посвященному Великой Отечественной войне. В этом году делегация "ОФИЦЕРОВ РОССИИ" посетила Саур-Могилу и Донецк, передав символ в Военно-исторический музей Великой Отечественной войны.

В 2025 году, 22 июня, представители "ОФИЦЕРОВ РОССИИ" планируют доставить Свечу памяти в Курск, город воинской славы, где пройдут памятные мероприятия, после чего символ будет передан в Центр историко-культурного наследия города. Кроме того, Свеча памяти, символизирующая город-герой Москву, была передана движению "ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ" для создания "Огненной картины войны" на Поклонной горе. А Свеча памяти, посвященная Брестской крепости, была вручена мотоклубу "Ночные волки", который доставит ее в Брест в рамках мотопробега "Рубежи Победы".

Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая отметила, что выбор Елоховского собора для старта акции не случаен. Она напомнила, что накануне Великой Отечественной войны этот храм планировали снести, но война изменила планы, и именно здесь прошел первый молебен за победу.

По ее словам, сегодня, в условиях специальной военной операции, акция приобретает особую значимость, помогая противостоять попыткам исказить историческую правду о подвигах советских солдат и многонационального народа. Она подчеркнула, что современные российские военнослужащие, борющиеся с неонацизмом, продолжают дело своих предков, защищая мир от лжи и осквернения.

Председатель Президиума "ОФИЦЕРОВ РОССИИ", Герой России генерал-майор Сергей Липовой указал, что 22 июня 1941 года стало началом самой кровопролитной войны XX века, днем трагедии и скорби. Он добавил, что история Великой Отечественной войны — это история героизма и подвигов советского народа, в то время как Европа, несмотря на свою экономическую мощь, быстро капитулировала перед гитлеровской Германией и даже присоединилась к фашистской коалиции.

По его мнению, сегодня Европа вновь поддерживает фашизм, взращивая его на Украине, но победа России неизбежна, как это было в прошлом веке.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул, что потомки обязаны защищать память о поколении победителей и историческую правду о войне. Он отметил, что в последние годы в России было принято множество законодательных мер, чтобы противостоять попыткам переписать историю.

По его словам, важно, чтобы молодежь могла услышать рассказы живых свидетелей тех событий, чтобы понять, какой ценой была завоевана свобода и независимость страны. Он также призвал продолжать такие патриотические акции, как "Свеча памяти".

Председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма, член-корреспондент РАН Николай Махутов рассказал, что первые дни войны запомнились ему взрывами, горящими домами и храмами. Он напомнил, что фашисты создали около 14 тысяч концлагерей, через которые прошли 18 миллионов человек, из которых 11 миллионов были уничтожены. По его словам, Свеча памяти должна гореть вечно, чтобы сохранить память о тех ужасах.

Председатель Совета по патриотическому воспитанию "ОФИЦЕРОВ РОССИИ", Герой России Александр Головашкин отметил, что акция "Свеча памяти" особенно важна сегодня, когда мир вновь сталкивается с угрозами, подобными тем, что были в 1941 году.

Он подчеркнул, что забвение истории приводит к необратимым последствиям, и задача акции — сохранить и передать память о подвигах советских солдат будущим поколениям.

Председатель Совета мужества и отваги "ОФИЦЕРОВ РОССИИ", Герой Советского Союза Владимир Горовой напомнил, что война длилась 1418 дней, и победа стала возможной благодаря единству многонационального народа.

Он подчеркнул, что 22 июня — это не только день скорби, но и день начала борьбы за победу. По его мнению, акция должна напоминать молодежи о том, что такое нацизм, особенно в условиях, когда идет активная пропаганда, направленная на искажение роли Советского Союза в войне.

Уточнения

Свеча́ па́мяти — всероссийская общенациональная благотворительная акция, проходит как день поминовения и знак памяти обо всех, кто пал жертвой в годы самой страшной войны XX века.

