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Лидер остаётся лидером обществознание захватило ЕГЭ навсегда

1:42
Общество

Обществознание сохраняет статус самого популярного предмета среди российских школьников, выбирающих дисциплины для сдачи Единого государственного экзамена, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. Материал об этом подготовило издание "Вести Подмосковья".

Экзамен
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Экзамен

В 2025 году в основном этапе ЕГЭ по обществознанию приняли участие около 255 тысяч выпускников, что сопоставимо с данными за прошлый год. Этот предмет остается лидером по востребованности, привлекая примерно 40% всех участников экзамена.

В ведомстве отметили, что стабильное количество сдающих обществознание на фоне роста интереса к таким предметам, как профильная математика, физика, химия и биология, свидетельствует о нарастающем внимании молодежи к инженерным, естественно-научным и IT-направлениям.

По информации Рособрнадзора, предварительные результаты экзамена по обществознанию в этом году не отличаются от показателей 2023 и 2024 годов. Средний балл составил 53,61. Большинство участников успешно справились с задачами, проверяющими знание основ общественных наук, умение работать с терминологией, выделять ключевые моменты и различать значения понятий.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что выпускники показали высокие результаты в заданиях, связанных с поиском данных в текстах и диаграммах. Также были отмечены успехи в анализе графической информации, отражающей динамику спроса и предложения.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, подчинённый Правительству РФ, осуществляющий функции по нормативно-правовому регулированию в сфере государственной регламентации образовательной деятельности.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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