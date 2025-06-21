Сколько дней отпуска нужно, чтобы действительно отдохнуть? Эксперты дали ответ

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Врачи считают, что полноценный отпуск должен длиться не менее трёх недель. Только за это время организм сможет нормально перезагрузиться.

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Эксперты объяснили, что в первую неделю мы адаптируемся к отсутствию привычной нагрузки и настраиваемся на отдых; во вторую — нас начинают отпускать рабочие привычки, мы входим в режим расслабления.

А вот только на третью неделю мы начинаем отдыхать по-настоящему: в это время восстанавливаются внутренние процессы организма. Нервная система начинает разгружаться, пишет KP. RU.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.



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