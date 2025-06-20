Известнейший книжный вор умер в Израиле: кто такой Давид Кабири?

Давид Кариби, обокравший библиотеки России на 139 млн долларов, умер в Израиле. Его все знают, как "книжного вора". Об этом пишет EADaily.
Кабири прославился, когда обокрал Российскую национальную библиотеку (РНБ) в Санкт-Петербурге на 139 млн долларов. Его сын Амир Гросс Кабири подтвердил, что отец умер. Судя по сообщению, "книжный вор" скончался в кругу семьи.
Напомним, что в 1994 году Кабири вместе с подельником Ционом Леви ночью залез в РНБ, перекусив инструментом железную цепь на воротах. Потом они через форточку попали внутрь здания, откуда украли древние манускрипты и рукописи.
Их судили в Израиле и приговорили к 6 месяцам отбытия наказания вместе со штрафом в 13 тысяч долларов.
Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל, араб. إِسْرَائِيل), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵל Медина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيل Даула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?