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Известнейший книжный вор умер в Израиле: кто такой Давид Кабири?

0:57
Общество

Давид Кариби, обокравший библиотеки России на 139 млн долларов, умер в Израиле. Его все знают, как "книжного вора". Об этом пишет EADaily.

Словарь
Фото: Freepik is licensed under public domain
Словарь

Кабири прославился, когда обокрал Российскую национальную библиотеку (РНБ) в Санкт-Петербурге на 139 млн долларов. Его сын Амир Гросс Кабири подтвердил, что отец умер. Судя по сообщению, "книжный вор" скончался в кругу семьи.

Напомним, что в 1994 году Кабири вместе с подельником Ционом Леви ночью залез в РНБ, перекусив инструментом железную цепь на воротах. Потом они через форточку попали внутрь здания, откуда украли древние манускрипты и рукописи.

Их судили в Израиле и приговорили к 6 месяцам отбытия наказания вместе со штрафом в 13 тысяч долларов.

Уточнения

Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל‎, араб. إِسْرَائِيل‎), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵלМедина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيلДаула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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