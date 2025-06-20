Траты алиментов станут прозрачными: расходы на ребёнка можно будет отследить

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Члены Общественной палаты хотят дать возможность родителям, выплачивающим алименты, следить за тем, как на самом деле тратят эти деньги.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ алименты

Авторы такой инициативы считают, что отсутствие прозрачности в расходовании алиментов часто приводит к их неуплате.

Однако депутат Госдумы Нина Останина не считает это предложение конструктивным. А вот Павел Пожигайло, зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии поддержал инициативу.

По его словам, что отцы должны иметь право знать, на что тратят их деньги. Тем более, что современные финансовые технологии позволяют создать эффективные механизмы контроля, пишет argumenti. ru.

Пожигайло предложил ввести "детскую карту", на которую будут бы перечислять алименты, что позволит родителю следить за всеми тратами.

Уточнения

Алиме́нты (от лат. alimentum — иждивение, содержание) — средства (деньги) для питания (содержания), которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому, родителя — несовершеннолетнему ребёнку, взрослого ребёнка — пожилому родителю, и т. д.



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