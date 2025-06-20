Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Засыпаешь за пару минут: какой напиток работает лучше снотворного
Всего километр разделит Россию и КНДР: мост будет готов через два года
За эликсиром молодости: учёные изучают возрастные изменения у человека и приматов
Зачем покупать, если можно сделать? Вкусный рецепт домашнего майонеза
Сначала просто хотел подзаработать, а в итоге стал домовладельцем
Какие грибы растут на Марсе? Эта находка поразила учёных
Регина Тодоренко поделилась переживаниями: почему она боится рождения третьего ребёнка?
Лавровый лист в доме: где разместить для привлечения богатства и удачи
Новый этап для туризма Удмуртии: что обещает курорт Чебер

Траты алиментов станут прозрачными: расходы на ребёнка можно будет отследить

0:53
Общество

Члены Общественной палаты хотят дать возможность родителям, выплачивающим алименты, следить за тем, как на самом деле тратят эти деньги.

алименты
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
алименты

Авторы такой инициативы считают, что отсутствие прозрачности в расходовании алиментов часто приводит к их неуплате.

Однако депутат Госдумы Нина Останина не считает это предложение конструктивным. А вот Павел Пожигайло, зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии поддержал инициативу.

По его словам, что отцы должны иметь право знать, на что тратят их деньги. Тем более, что современные финансовые технологии позволяют создать эффективные механизмы контроля, пишет argumenti. ru.

Пожигайло предложил ввести "детскую карту", на которую будут бы перечислять алименты, что позволит родителю следить за всеми тратами.

Уточнения

Алиме́нты (от лат. alimentum — иждивение, содержание) — средства (деньги) для питания (содержания), которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому, родителя — несовершеннолетнему ребёнку, взрослого ребёнка — пожилому родителю, и т. д.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Вместо благодарности: как жест Димаша обернулся скандалом с участием легенды эстрады
Шоу-бизнес
Вместо благодарности: как жест Димаша обернулся скандалом с участием легенды эстрады Аудио 
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Наука и техника
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное Аудио 
Спортивное тело на пенсии: 5 основных упражнений с собственным весом для мужчин в 60 лет
Новости спорта
Спортивное тело на пенсии: 5 основных упражнений с собственным весом для мужчин в 60 лет Аудио 
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Последние материалы
Засыпаешь за пару минут: какой напиток работает лучше снотворного
Всего километр разделит Россию и КНДР: мост будет готов через два года
За эликсиром молодости: учёные изучают возрастные изменения у человека и приматов
Зачем покупать, если можно сделать? Вкусный рецепт домашнего майонеза
Сначала просто хотел подзаработать, а в итоге стал домовладельцем
Какие грибы растут на Марсе? Эта находка поразила учёных
Регина Тодоренко поделилась переживаниями: почему она боится рождения третьего ребёнка?
Лавровый лист в доме: где разместить для привлечения богатства и удачи
Новый этап для туризма Удмуртии: что обещает курорт Чебер
Макияж на море: что реально остаётся на лице после купания и жары
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.