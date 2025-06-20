Модных любителей Лабубу обворовывают: мошенники используют помешательство на кукле

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Мода на коллекционные фигурки кукол Лабубу используется цифровыми аферистами для кражи финансовых данных покупателей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Телефонный мошенник

Преступники создали поддельные веб-сайты, имитирующие внешний вид официальных магазинов. Мошенники привлекают поклонников куклы вводящими в заблуждение рекламными акциями версий, импортированных из Японии, чтобы получить конфиденциальные данные.

Один из выявленных веб-сайтов утверждает, что является "официальным магазином Labubu" и продает товары, "импортированные из Японии", за бесценок.

Рекомендация компаний, занимающихся цифровой безопасностью, — не доверять ценам, которые намного ниже рыночной цены, внимательно проверять электронный адрес (URL) и всегда искать официальные каналы производителя.

Созданный художником и иллюстратором Касингом Лунгом и официально продаваемый Pop Mart, Labubu приобрел популярность в основном с 2023 года, когда он был запущен в качестве брелока.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



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