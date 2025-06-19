ДГТУ заключил три важных соглашения на ПМЭФ-2025

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Донской государственный технический университет заключил на полях Петербургского международного экономического форума ряд важных соглашений, направленных на реализацию совместных планов и укрепление партнерских связей. В частности, ДГТУ объединил усилия с АК "Новый космос", ГК "УНИХИМТЕК" и ФГБУ "Дирекция НТП".

Фото: Пресс-служба ДГТУ Бесарион Месхи, ректор ДГТУ

Так, соглашение с аэрокосмической компанией открывает новые возможности для развития образовательных программ и прохождения студенческой практики. Гендиректор АК "Новый космос" Антон Алексеев подчеркнул, что для успеха в современной космической индустрии квалифицированные кадры крайне необходимы.

В частности, в рамках партнерства речь идет о разработке образовательных программ и обмене опытом, стажировке студентов на предприятиях компании и участии преподавателей университета в проектах "Нового космоса".

Сотрудничество ДГТУ с ГК "УНИХИМТЕК" предполагает развитие инновационных технологий и подготовку кадров для химической индустрии, также запланированы совместные научно-исследовательские работы, а студенты и преподаватели ДГТУ будут стажироваться на предприятиях компании. Сотрудничество с вузом позволит компании получить доступ к передовым разработкам, а также привлечь талантливых молодых людей к работе в компании.

Ректор университета Бесарион Месхи подчеркнул, что это соглашение открывает новые возможности для выпускников ДГТУ: "Мы видим в "УНИХИМТЕК" надежного партнера, способного обеспечить нашим студентам доступ к реальным производственным задачам и технологиям. Уверен, что совместная работа даст ощутимые результаты для развития химической промышленности России".

Тандем ДГТУ и ФГБУ "Дирекция научно-технических программ" открывает новые перспективы для реализации инновационных проектов. В частности, университет присоединился к "Менделеевской карте", этот проект был создан для поддержки талантливой молодежи в сфере науки и технологий и молодых ученых.

Как отметил ректор ДГТУ, в рамках сотрудничества ученые и инженеры получат доступ к передовым ресурсам, получат экспертную поддержку и новые платформы для воплощения своих разработок.

Присоединение ДГТУ к проекту "Менделеевская карта" предоставит студентам университета доступ к образовательным программам и полезным стажировкам в научных организациях, а также откроет им двери для участия в передовых исследовательских проектах.

Стоит напомнить, что ДГТУ в этом году отмечает 95 лет со дня основания. Это не просто старейший вуз страны с мощнейшей научной базой, а крупнейший образовательный кластер юга России, обеспечивающий технологический суверенитет нашей страны. Возможно, именно поэтому многие крупные корпорации видят в ДГТУ столь выгодного партнера.

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