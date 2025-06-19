План бюджета для пенсионера: вот как распределить деньги, чтобы на всё хватало

1:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Очень трудно научиться планировать свой бюджет, особенно людям, которые никогда этим не занимались. Однако это очень полезная привычка. Владимир Косой, российский экономист и ученый, президент Центра экономики инфраструктуры рассказал Pravda. Ru, как пенсионерам можно сэкономить.

Фото: freepik.com Пенсионеры

Он советует изучать возможности льгот, которыми пенсионеры могут пользоваться. Дело в том, что часто люди не в полной мере знают те возможности, которые у них есть по получению, например, каких-то лекарств и прочего.

"С учетом того, что пенсии последние два года индексировались явно темпами ниже, чем темпы роста инфляции, то, естественно, финансовое положение пенсионеров ухудшилось", — сказал эксперт.

По его словам, финансовый план всегда полезен, независимо от того, пенсионер ты, студент или рабочий. Любое планирование всегда может несколько облегчить ситуацию.

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова считает, что за неделю до конца месяца уже можно начать составлять финансовый план на следующий месяц.

В нем нужно указать все доходы пенсионера. Затем запишите плановый показатель по обязательным расходам. Например, по оплате "коммуналки" и тратам на продукты.

А в течение месяца попробуйте фиксировать все расходы. В конце можно провести анализ: какие цифры он закладывает и какие в результате получаются.

Также можно определить, какие траты были необязательными, где можно было бы сэкономить.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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