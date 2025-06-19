Меган Маркл нарушила свое молчание о вирусном тверк-видео незадолго до родов

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество Соцсети

Меган Маркл впервые высказалась о видео, которое стало вирусным в социальных сетях, в котором она танцует тверк, будучи беременной своей дочерью Лилибет.

Фото: commons.wikimedia.org by Northern Ireland Office, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ принц гарри и меган маркл

Ранее в июне она опубликовала клип в своем аккаунте, где она и ее муж принц Гарри исполняли танец "мама-малыш" — тренд, который распространяется в TikTok.

Хотя видео вызвало самые разные реакции, 43-летняя герцогиня решила занять публичную позицию, выступив в выпуске подкаста Эммы Гренд, известного по Dragons' Den.

Как Меган характерно заявила: "Нужно быть аутентичным. Вы видели мой танец "Baby Mama"? Это было четыре года назад".

Она даже добавила, что теперь чувствует себя освобожденной с возвращением в социальные сети.

"Я благодарна, что теперь, вернувшись в социальные сети, у меня есть место, где я могу делиться этим на своих условиях", — подчеркнула она.

Уточнения

Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, правящего короля Великобритании.



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