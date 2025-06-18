Напиток по цене золота: пенное скоро смогут позволить себе только богачи, вот на сколько оно подорожает

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

К весне следующего года пиво может подорожать на 10-20 процентов в России.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Пиво

На это повлияет рост стоимости тарифов электроэнергии, газа, а также дефицит квалифицированных кадров.

Соответственно, рост стоимости импортного пива в 2026 году ожидается в размере 18-20%, а на крафтовое пиво — 15-20%.

Из-за этого потребители могут перейти на крепкий алкоголь или уйти к конкурентам с более низкими ценами.

Сейчас в России бутылка отечественного пива 0,5 л в среднем стоит 75-90 руб., а импортного — 120-130 руб, сообщает KP. RU.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.



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