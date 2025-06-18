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Ловушка для простаков: в России ввели неожиданное наказание

1:48
Общество

На недавнем заседании, состоявшемся 18 июня, Совет Федерации дал зеленый свет новому законопроекту, который вводит серьезные меры ответственности для тех, кто занимается так называемым дропперством. Об этом пишет издание Известия.

Банковская карта
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банковская карта

Теперь лица, которые сознательно за вознаграждение передают злоумышленникам свои банковские данные, могут столкнуться с суровыми последствиями. Среди возможных наказаний — денежные взыскания в размере от 100 до 300 тысяч рублей, обязательные исправительные работы или даже тюремное заключение на срок до трех лет.

Кроме того, документ предусматривает еще более жесткие санкции для тех, чьи действия нанесли значительный ущерб. В таких случаях виновным грозит до шести лет лишения свободы, а также штрафы, которые могут достигать миллиона рублей.

До принятия этого закона привлечь дропперов к ответственности было возможно лишь по косвенным статьям Уголовного кодекса, причем наказание зависело от конкретных обстоятельств дела. Теперь же ситуация кардинально изменилась. Напомним, что накануне Государственная дума утвердила этот документ во втором и третьем чтениях, а еще раньше, 27 мая, он был поддержан на первом этапе рассмотрения в нижней палате парламента.

Как отметил глава правления Ассоциации юристов России, для того чтобы избежать уголовного преследования, человеку, вовлеченному в подобные схемы, необходимо активно содействовать следствию. В частности, важно добровольно раскрыть информацию о тех, кому были переданы доступы к банковским счетам или другим платежным инструментам.

Уточнения

Сове́т Федера́ции Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции — одна из двух палат Федерального собрания Российской Федерации — парламента Российской Федерации.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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