Модные игрушки Лабубу могут запретить: на что в России проверят зубастиков

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Роскачество будет проверять модные игрушки-аксессуары Лабубу на предмет безопасности.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девочка с игрушкой

Закуп игрушек уже начался. Дело в том, что в России все больше людей просят проверить эти трендовые игрушки.

"Закупки Лабубу уже начались, и мы уверены, что в результате исследования из розничных сетей пропадут небезопасные товары. Такая ситуация уже была с Хагги Вагги, когда из торговли массово выводились товары с нарушением безопасности", — отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.

По его словам, проверять будут ткани, состав, токсичность, и то, насколько товар может быть вреден для здоровья. И

Кстати, уже в нескольких игрушках нашли летучие токсичные материалы, пишет KP. RU.

Уточнения

Лабубу (кит. 拉布布, англ. Labubu, МФА (англ.) : ) — бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров, созданный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом (кит. 龍家昇).



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