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Модные игрушки Лабубу могут запретить: на что в России проверят зубастиков

0:49
Общество

Роскачество будет проверять модные игрушки-аксессуары Лабубу на предмет безопасности.

Девочка с игрушкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девочка с игрушкой

Закуп игрушек уже начался. Дело в том, что в России все больше людей просят проверить эти трендовые игрушки.

"Закупки Лабубу уже начались, и мы уверены, что в результате исследования из розничных сетей пропадут небезопасные товары. Такая ситуация уже была с Хагги Вагги, когда из торговли массово выводились товары с нарушением безопасности", — отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.

По его словам, проверять будут ткани, состав, токсичность, и то, насколько товар может быть вреден для здоровья. И

Кстати, уже в нескольких игрушках нашли летучие токсичные материалы, пишет KP. RU.

Уточнения

Лабубу (кит. 拉布布, англ. Labubu, МФА (англ.): ) — бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров, созданный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом (кит. 龍家昇). 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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