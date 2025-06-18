Модные игрушки Лабубу могут запретить: на что в России проверят зубастиков

Роскачество будет проверять модные игрушки-аксессуары Лабубу на предмет безопасности.
Закуп игрушек уже начался. Дело в том, что в России все больше людей просят проверить эти трендовые игрушки.
"Закупки Лабубу уже начались, и мы уверены, что в результате исследования из розничных сетей пропадут небезопасные товары. Такая ситуация уже была с Хагги Вагги, когда из торговли массово выводились товары с нарушением безопасности", — отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.
По его словам, проверять будут ткани, состав, токсичность, и то, насколько товар может быть вреден для здоровья. И
Кстати, уже в нескольких игрушках нашли летучие токсичные материалы, пишет KP. RU.
Лабубу (кит. 拉布布, англ. Labubu, МФА (англ.): ) — бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров, созданный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом (кит. 龍家昇).
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