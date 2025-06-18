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Новый отцовский тренд покорил Европу: папы делают татуировки с рисунками своих детей

1:02
Общество

Что делать с детским творчеством — спорный вопрос во многих семьях. Стоит ли выбрасывать рисунки детей, как только они отворачиваются, или копить их каракули, пока они сами не станут родителями?

Тату-машинка
Фото: Openverse by tattooblogger, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тату-машинка

Оказывается, есть третий способ, который экономит место, а также позволяет вам сохранить их творчество навсегда.

Согласно исследованию Pew 2023 года, у 32 процентов взрослых есть татуировки, и главная причина, по которой люди их делают, — это почтить память человека или вещи.

Между тем, сегодня родители уделяют больше внимания проявлению любви и построению отношений со своими детьми. За последнее десятилетие знаменитости, среди которых Дэвид Бекхэм, Джейсон Момоа, Тэй Дигс и Крисси Тейген, начали наносить рисунки и автографы своих детей на свои тела.

Вы можете найти вирусные TikTok, где родители удивляют детей татуировками их произведений искусства.

Уточнения

Татуиро́вка (разг. тату́, жарг. нако́лка, через фр. tаtоuеr, от таит. tаtаu) — процесс нанесения перманентного (стойкого, постоянного) рисунка на тело, выполняемого методом местного травмирования кожного покрова с внесением в дерму красящего пигмента; сами узоры на теле, сделанные таким способом.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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