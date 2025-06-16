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Журналист в опале: четыре партии требуют справедливости для URA.RU

2:55
Общество

Ситуация вокруг редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова продолжает привлекать внимание общественности и политических сил.

Тюрьма
Фото: flickr.com by HarshLight, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тюрьма

КПРФ стала уже четвёртой партией, которая выступила с инициативой обратиться к правоохранительным органам с просьбой разобраться в действиях силовиков, которые, по мнению многих, оказались чрезмерно жёсткими. Ранее подобные обращения уже направляли представители партий "Новые люди", ЛДПР и "Справедливая Россия — За правду".

Напомним, что Аллаяров был арестован и получил максимально строгую меру пресечения — два месяца в СИЗО — по обвинению в передаче взятки в размере 20 тысяч рублей своему родственнику, сотруднику полиции. При этом, как отмечается, убедительных доказательств его вины до сих пор не представлено.

Депутат от КПРФ Ренат Сулейманов направил официальный запрос на имя генерального прокурора России Игоря Краснова. В своём обращении он указал на необходимость проведения проверки соблюдения законодательства в ходе следственных мероприятий, а также на важность принятия мер в случае выявления нарушений. Поводом для запроса стали обыски в офисе информационного агентства и арест руководителя его регионального подразделения.

Ранее с аналогичной просьбой к генпрокурору обращался один из лидеров фракции "Новые люди" в Государственной Думе Владислав Даванков. Он настаивал на том, чтобы расследование дела Аллаярова было взято под особый контроль, а действия силовиков во время обысков в офисе агентства подверглись тщательной проверке на предмет законности. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, в свою очередь, направил письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, требуя разобраться в ситуации. К делу также подключился председатель думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов, представляющий ЛДПР, который также выразил обеспокоенность происходящим.

События, вызвавшие столь широкий резонанс, начались 5 июня, когда Аллаяров был задержан по подозрению в передаче взятки должностному лицу. Согласно версии следствия, он якобы передал 20 тысяч рублей своему дяде, работавшему в правоохранительных органах, чтобы получить доступ к информации о преступлениях, совершённых в регионе. На следующий день, 6 июня, суд принял решение о заключении Аллаярова под стражу на два месяца.

Редакция URA.RU считает такую меру пресечения необоснованно суровой, а само уголовное дело — попыткой оказать давление на агентство, которое всегда действует в рамках закона и заботится о своих читателях.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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