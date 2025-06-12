Идеальная формула продуктивности: вот как нужно работать, чтобы давать наилучший результат

Эксперты DeskTime считают, что наиболее продуктивные сотрудники работают по циклу "75/33". Эти люди трудятся 75 минут, а потом отдыхают 33 минуты.
Конечно, такие длинные перерывы могут показаться непродуктивными, но они жизненно важны для восстановления сил и способствуют благополучию особенно офисных сотрудников.
Со временем результаты этого исследования меняются. Так, 11 лет назад похожее исследование показало, что наиболее продуктивные люди работали в среднем 52 минуты, после чего делали 17-минутный перерыв. В 2021 году наиболее продуктивным был цикл работы и отдыха 112/26.
О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы).
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