Я буду богатым или бедным пенсионером? Вот как рассчитать размер будущих выплат

В Госдуме рассказали, как можно определить размер вашей будущей пенсии.
"Чтобы право на пенсию возникло в 2025 году, необходимо накопить не менее 30 баллов и иметь страховой стаж не менее 15 лет", — отметил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения могут выйти в этом году на пенсию при соблюдении требований по стажу и баллам.
Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле:
Сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), накопленных за всю трудовую жизнь, умножается на стоимость одного пенсионного коэффициента, после чего к результату прибавляется фиксированная выплата, пишет KP. RU.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
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