Я буду богатым или бедным пенсионером? Вот как рассчитать размер будущих выплат

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

В Госдуме рассказали, как можно определить размер вашей будущей пенсии.

Фото: freepik.com Пенсионеры

"Чтобы право на пенсию возникло в 2025 году, необходимо накопить не менее 30 баллов и иметь страховой стаж не менее 15 лет", — отметил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения могут выйти в этом году на пенсию при соблюдении требований по стажу и баллам.

Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле:

Сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), накопленных за всю трудовую жизнь, умножается на стоимость одного пенсионного коэффициента, после чего к результату прибавляется фиксированная выплата, пишет KP. RU.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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