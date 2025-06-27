Школьники поджигают себя: опасный тренд вирусится в соцсетях

В соцсетях появился опасный тренд. Дети намеренно поджигают свое тело ради видеороликов.
Школьники получают повреждения, прижигая кожу дезодорантом, чтобы повторить сцену из фильма "Бойцовский клуб".
Психологи считают, что все дело в стремлении подростков к самовыражению и привлечению внимания.
Такие ролики очень быстро набирают тысячи просмотров, а для некоторых подростков физическая боль становится способом забыть другие жизненные проблемы.
Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.
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