Школьники поджигают себя: опасный тренд вирусится в соцсетях

В соцсетях появился опасный тренд. Дети намеренно поджигают свое тело ради видеороликов.

Фото: commons.wikimedia.org by sushan116, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Огонь

Школьники получают повреждения, прижигая кожу дезодорантом, чтобы повторить сцену из фильма "Бойцовский клуб".

Психологи считают, что все дело в стремлении подростков к самовыражению и привлечению внимания.

Такие ролики очень быстро набирают тысячи просмотров, а для некоторых подростков физическая боль становится способом забыть другие жизненные проблемы.

Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.



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