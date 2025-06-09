Лишь 17% детей мигрантов допустили к экзамену по русскому языку

Только 17 процентов детей мигрантов допустили к экзамену по русскому языку.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин считает, что у этих ребят низкий уровень подготовки. Они попросту не готовы к обучению в российских школах.
По мнению Володина, чтобы решить эту проблему, будут рассматривать законопроект о передаче сведений о детях мигрантов в Министерство внутренних дел.
Это делают для чтобы, чтобы контроль и учет детей мигрантов в РФ был сильнее. Это поможет оказать школьникам необходимую поддержку в изучении языка и адаптации к системе образования России, сообщает "Царьград".
Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение) — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.
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