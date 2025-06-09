100 баллов на ЕГЭ: ученик школы в Екатеринбурге показал лучший результат

Ученик 11 класса екатеринбургской школы Арсений Коровин сдал ЕГЭ по истории на 100 баллов.
Он уверен, что если у школы нет специализации на конкретном предмете, то обычных уроков не хватит для того, чтобы показать хороший результат.
Ежедневно Коровин учил материал и по два часа тратил на решение пробных вариантов ЕГЭ. Также он занимался в онлайн-школе.
Арсений рассказал, что на экзамене задают конкретные вопросы. Чтобы заработать высокий балл, нужно обладать достаточными знаниями.
Парень всегда мечтал поступить на "бюджет"с, но сомневался в некоторых заданиях.
Он рассказал, что сдал ЕГЭ он без сильного волнения.
Коровин хочет поступить на исторический факультет УрФУ, сообщает tagilcity. ru.
Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области.
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