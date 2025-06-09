100 баллов на ЕГЭ: ученик школы в Екатеринбурге показал лучший результат

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Ученик 11 класса екатеринбургской школы Арсений Коровин сдал ЕГЭ по истории на 100 баллов.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Экзамен

Он уверен, что если у школы нет специализации на конкретном предмете, то обычных уроков не хватит для того, чтобы показать хороший результат.

Ежедневно Коровин учил материал и по два часа тратил на решение пробных вариантов ЕГЭ. Также он занимался в онлайн-школе.

Арсений рассказал, что на экзамене задают конкретные вопросы. Чтобы заработать высокий балл, нужно обладать достаточными знаниями.

Парень всегда мечтал поступить на "бюджет"с, но сомневался в некоторых заданиях.

Он рассказал, что сдал ЕГЭ он без сильного волнения.

Коровин хочет поступить на исторический факультет УрФУ, сообщает tagilcity. ru.

Уточнения

Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области.



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