В России наблюдается значительное изменение в отношении молодёжи к вопросу создания семьи и рождения детей.
Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в прошлом году число молодых людей, которые не планируют заводить детей, сократилось в три раза. Эта информация была озвучена во время церемонии награждения лауреатов IV Национальной премии интернет-контента, организованной Институтом развития интернета.
По словам вице-премьера, проведённые исследования показали, что подавляющее большинство россиян — 88% — считают многодетные семьи символом единства и сплочённости. Она также подчеркнула, что столь впечатляющие результаты стали возможны благодаря активной работе медиа, направленной на популяризацию семейных ценностей и укрепление института семьи.
Татья́на Алексе́евна Го́ликова — российский государственный деятель, экономист.
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