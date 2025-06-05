Секретный рецепт от вымирания: Россия нашла ключ к сердцам молодых

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

В России наблюдается значительное изменение в отношении молодёжи к вопросу создания семьи и рождения детей.

Фото: commons.wikimedia.org by Prassanaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мальчик

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в прошлом году число молодых людей, которые не планируют заводить детей, сократилось в три раза. Эта информация была озвучена во время церемонии награждения лауреатов IV Национальной премии интернет-контента, организованной Институтом развития интернета.

По словам вице-премьера, проведённые исследования показали, что подавляющее большинство россиян — 88% — считают многодетные семьи символом единства и сплочённости. Она также подчеркнула, что столь впечатляющие результаты стали возможны благодаря активной работе медиа, направленной на популяризацию семейных ценностей и укрепление института семьи.

Уточнения

Татья́на Алексе́евна Го́ликова — российский государственный деятель, экономист.

