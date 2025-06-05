От раны до свободы: как в Петербурге спасли четырёх тюленят

3:20 Your browser does not support the audio element. Общество

В Санкт-Петербурге состоялся выпуск четырёх серых тюленят в воды Финского залива после успешного завершения их реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, отметив, что мероприятие было приурочено к Всемирному дню окружающей среды.

Фото: flickr.com by Airwolfhound, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тюлень отдыхает на снегу

Детёнышей обнаружили на побережье Финского залива после мощных штормов, которые разрушили ледовые поля — естественную среду обитания, где самки тюленей выкармливают своё потомство.

Один из малышей, найденный в бухте Ермиловская, находился в особенно тяжёлом состоянии из-за глубокой резаной раны. По мнению специалистов, травма могла быть нанесена рыболовными сетями или винтом судна. Несмотря на начавшееся воспаление, животное удалось полностью вылечить. Все четверо тюленят — три самца и одна самка — прошли двухмесячный курс восстановления в центре, специализирующемся на помощи редким морским млекопитающим.

В администрации подчеркнули, что животные не только восстановили здоровье, но и набрали необходимый вес, а также освоили навыки, которые позволят им выживать в дикой природе.

Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что городские власти уделяют большое внимание вопросам охраны природы, сохранения природных ресурсов и защиты биоразнообразия. Он добавил, что в рамках нового национального проекта "Экологическое благополучие", который заменил прежний нацпроект "Экология", в городе уже созданы 17 особо охраняемых природных территорий, а в планах — организация ещё трёх.

Также ведётся работа по оздоровлению водоёмов, спасению и возвращению в естественную среду животных и птиц, что помогает сохранять редкие виды флоры и фауны региона.

В фонде, занимающемся спасением ластоногих, рассказали, что специалисты и волонтёры стараются минимизировать контакт животных с человеком, чтобы сохранить их природные инстинкты. Это необходимо для того, чтобы после выпуска в дикую природу тюлени могли самостоятельно добывать пищу и адаптироваться к жизни в естественных условиях.

Всего в этом сезоне в Финский залив уже вернулись 13 серых тюленей. На данный момент в центре продолжают проходить реабилитацию ещё 27 ластоногих, среди которых 16 серых тюленей и 11 нерп, включая пять балтийских кольчатых и шесть ладожских.

Фонд, который занимается спасением и изучением ластоногих Балтийского региона, работает в тесном сотрудничестве с петербургским Водоканалом. За годы своей деятельности специалисты фонда помогли более чем 200 морским млекопитающим. Центр реабилитации, расположенный на территории Водоканала в Репино, был открыт в 2014 году.

Среди его самых известных обитателей — ладожская кольчатая нерпа по кличке Крошик, который дважды возвращался в центр после попыток выпуска в дикую природу. Позже к нему присоединился ещё один самец ладожской нерпы, Шлиссик, который также предпочёл остаться в Репино вместо жизни в естественной среде.

Уточнения

Фи́нский зали́в — залив в восточной части Балтийского моря, омывает берега Финляндии, России и Эстонии.

